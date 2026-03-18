Concierto gratuito de Feid en Medellín: todo sobre el evento del 'Falxxo Tour'

El cantante urbano Feid anunció un concierto gratuito en Medellín como parte de una nueva etapa en su carrera fuera de los grandes estadios. Esta presentación forma parte de 'Falxxo Tour', una serie de conciertos con un formato distinto que busca acercarse más a su público.

Este primer show del proyecto se llevará a cabo el 20 de marzo de 2026 en el Teatro al aire libre Carlos Vieco, ubicado en el Cerro Nutibara, una zona de la ciudad que normalmente recibe eventos culturales y musicales de gran afluencia.

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¿Qué es 'Falxxo Tour'?

'Falxxo Tour' es una iniciativa que Feid lanzó esta semana en sus redes sociales y que propone una serie de presentaciones alejadas de arenas y estadios tradicionales. Según el anuncio del artista, el objetivo del formato es reconectar con sus seguidores de forma más directa y sencilla.



El nombre del tour proviene del sencillo que lleva el mismo título, y se espera que esta canción sea parte del repertorio que interpretará durante el concierto en Medellín.



Aunque el concierto es gratuito, el acceso dependía de una inscripción previa que Feid habilitó a través de un enlace compartido en sus redes sociales. La opción consistió en completar un formulario para obtener un cupo dentro del aforo disponible. Debido a la alta demanda, las entradas se habrían agotado pronto después de que se abrió el registro.

Feid indicó que la inscripción para el concierto estaba vinculada a su comunidad llamada Green Print, una plataforma donde sus seguidores pueden registrarse y mantenerse al tanto de sus actividades musicales.

Según los reportes, las inscripciones se completaron con rapidez y los seguidores esperan que el concierto incluya tanto temas populares del repertorio de Feid como sus lanzamientos más recientes.

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Además, la logística del evento considera medidas de seguridad y control de aforo para garantizar el orden durante la presentación, y el público registrado recibirá indicaciones sobre horarios de ingreso y ubicación dentro del teatro al aire libre Carlos Vieco, sede del concierto en Medellín.

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El concierto gratuito en Medellín muestra que la ciudad recibe eventos musicales de distintos formatos. En los últimos años, Medellín recibió presentaciones de artistas urbanos que realizan shows fuera de los grandes recintos.

El Teatro al aire libre Carlos Vieco se utilizó previamente para actividades culturales y conciertos, consolidándose como un espacio dentro de la programación de espectáculos en la ciudad.

Hasta el momento, Feid y su equipo no confirmaron otras fechas dentro de la gira 'Falxxo Tour'. La realización del evento genera expectativas sobre posibles presentaciones adicionales en Colombia u otras localidades.