Preocupación por salud del vocalista de Reik; hospitalizado y canceló conciertos

Jesús Navarro encendió las alarmas entre sus seguidores luego de aparecer desde un hospital y anunciar la cancelación de varios conciertos en Estados Unidos.

reik cabncela conciertos trtas hospitalización de Jesús Navarro
Jesús Navarro, vocalista de Reik
Foto: Instagram @chuinavarro
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 12 de mar, 2026

La salud de Jesús Navarro, líder de la banda mexicana Reik, generó preocupación entre sus seguidores luego de que se conociera que fue hospitalizado y tuvo que cancelar algunas presentaciones de su gira en Estados Unidos.

La noticia comenzó a circular después de que el propio cantante compartiera en sus redes sociales imágenes desde una cama de hospital, donde se le observa conectado a diferentes equipos médicos mientras era sometido a estudios especializados.

Puedes leer: Isabella Ladera y su pareja enfrentan dolorosa pérdida; así lo despiden

¿Por qué fue hospitalizado Jesús Navarro vocalista de Reik?

Las fotografías llamaron la atención de los fanáticos, quienes rápidamente comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo con el artista. En algunas de las imágenes se puede ver al cantante con electrodos en la cabeza mientras recibía atención médica, lo que provocó una ola de mensajes de apoyo y preocupación en redes sociales.

La situación se hizo aún más evidente luego de que la agrupación anunciara la cancelación de dos conciertos programados en Washington, Estados Unidos. Los espectáculos debían realizarse durante el fin de semana, pero finalmente fueron suspendidos debido al estado de salud del vocalista.

Puedes leer: Yeison Jiménez dejó nota escrita a mano antes de accidente; revelan su contenido

Ante la preocupación que generaron las imágenes, el artista decidió enviar un mensaje para tranquilizar a sus seguidores. En sus redes sociales aseguró que su situación no era tan grave como parecía en las fotografías y agradeció las muestras de apoyo.

“No se asusten. Se ve más aparatoso de lo que es”, escribió el cantante, intentando calmar a quienes se alarmaron al verlo hospitalizado.

Mientras tanto, la banda anunció que las presentaciones canceladas serán reprogramadas para más adelante, una vez que el cantante se recupere completamente y pueda retomar sus actividades musicales.

Por ahora, el artista permanece en recuperación y bajo observación médica, mientras sus seguidores continúan atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud.

Mira también: Hijo de Diomedes Diaz es hospitalizado y está en UCI por una posible enfermedad

