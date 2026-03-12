Preocupación por salud del vocalista de Reik; hospitalizado y canceló conciertos

La salud de Jesús Navarro, líder de la banda mexicana Reik, generó preocupación entre sus seguidores luego de que se conociera que fue hospitalizado y tuvo que cancelar algunas presentaciones de su gira en Estados Unidos.

La noticia comenzó a circular después de que el propio cantante compartiera en sus redes sociales imágenes desde una cama de hospital, donde se le observa conectado a diferentes equipos médicos mientras era sometido a estudios especializados.

¿Por qué fue hospitalizado Jesús Navarro vocalista de Reik?

Las fotografías llamaron la atención de los fanáticos, quienes rápidamente comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo con el artista. En algunas de las imágenes se puede ver al cantante con electrodos en la cabeza mientras recibía atención médica, lo que provocó una ola de mensajes de apoyo y preocupación en redes sociales.



La situación se hizo aún más evidente luego de que la agrupación anunciara la cancelación de dos conciertos programados en Washington, Estados Unidos. Los espectáculos debían realizarse durante el fin de semana, pero finalmente fueron suspendidos debido al estado de salud del vocalista.



De acuerdo con la información difundida, inicialmente se habló de un problema relacionado con la voz del cantante. Sin embargo, las imágenes desde el hospital generaron más preguntas entre los seguidores sobre la verdadera razón de su hospitalización.

El propio Navarro explicó que su condición física le impidió subir al escenario, a pesar de que tenía la intención de cumplir con el público que esperaba verlo en concierto. Incluso señaló que, si hubiera estado en sus manos, habría realizado la presentación “aunque fuera gateando”.

Ante la preocupación que generaron las imágenes, el artista decidió enviar un mensaje para tranquilizar a sus seguidores. En sus redes sociales aseguró que su situación no era tan grave como parecía en las fotografías y agradeció las muestras de apoyo.

“No se asusten. Se ve más aparatoso de lo que es”, escribió el cantante, intentando calmar a quienes se alarmaron al verlo hospitalizado.

Mientras tanto, la banda anunció que las presentaciones canceladas serán reprogramadas para más adelante, una vez que el cantante se recupere completamente y pueda retomar sus actividades musicales.

Por ahora, el artista permanece en recuperación y bajo observación médica, mientras sus seguidores continúan atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud.

