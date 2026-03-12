Revelan cómo vive Nicolás Maduro en prisión y lejos de su familia: Gritos a la madrugada

La situación del exmandatario venezolano Nicolás Maduro genera gran atención internacional luego de que se conocieran detalles sobre cómo sería su vida dentro de prisión.

Un reporte citado por ABC de españa reveló las condiciones en las que permanece recluido tras su captura, describiendo un régimen de aislamiento, estricta vigilancia y movimientos altamente controlados.

¿Cómo es la vida de Nicolás Maduro desde la cárcel?

De acuerdo con el informe, el líder venezolano se encuentra detenido en el Metropolitan Detention Center Brooklyn, una cárcel de alta seguridad ubicada en Estados Unidos donde suelen ser recluidos presos considerados de alto perfil.



Según expertos en sistemas penitenciarios citados por la prensa, el exmandatario habría sido ubicado en una unidad especial destinada a reclusos que requieren máxima vigilancia, ya sea por su relevancia política o por los riesgos que podría enfrentar dentro de la prisión.



Los reportes señalan que la celda donde permanece el exgobernante es un espacio reducido, de aproximadamente 2,4 por 3 metros, con una cama metálica, un colchón delgado y pocos objetos personales.

En ese lugar, según el análisis de especialistas en cárceles, los internos suelen tener muy poco espacio para moverse y permanecen la mayor parte del tiempo solos.

Además, el lugar tendría características propias de las unidades de aislamiento: las luces permanecen encendidas prácticamente todo el tiempo y las celdas no cuentan con ventanas, lo que dificulta que los reclusos distingan el paso del día o la noche.

En ese contexto, las comidas y los horarios del penal se convierten en la única referencia para calcular el paso del tiempo.

Sale a la luz primera foto de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos Foto: imagen tomada de @WhiteHouse

Otra de las condiciones que se mencionan es que el exmandatario tendría salidas muy limitadas fuera de su celda. Estas se darían únicamente durante periodos reducidos y bajo estricta supervisión de los guardias.

Según las versiones difundidas, cuando abandona la celda lo hace bajo fuertes medidas de seguridad, incluyendo el uso de grilletes en los pies, una práctica que se utiliza con reclusos considerados de alto riesgo o que requieren control especial.

Los internos que permanecen en la SHU solo pueden salir de sus celdas tres veces por semana y por un máximo de una hora cada vez. En esos traslados deben llevar esposas y grilletes, mientras son escoltados en todo momento por dos agentes de seguridad.

En ese corto tiempo tienen la posibilidad de ducharse, hacer llamadas telefónicas con un límite al mes, revisar su correo electrónico bajo vigilancia o pasar algunos minutos en un pequeño patio al aire libre cercado por rejas.

¿Qué es lo que grita Nicolás Maduro desde la cárcel?

Incluso se menciona que durante algunos momentos el detenido grita desde su celda, fue dado a conocer por el abogado de uno de los presos, también venezolano, quien está recluido en un sector cercano a la celda donde permanece el exmandatario.

Según ABC esto es lo que grita el exmandatario a altas horas de la noche, en la que dice: “¡Yo soy el presidente de Venezuela!, ¡Díganle a mi país que he sido secuestrado, que aquí se nos maltrata!”

Las condiciones descritas contrastan fuertemente con el estilo de vida que llevaba antes de su detención. Durante años, Maduro fue el principal líder político de Venezuela y ocupó el poder desde el Palacio de Miraflores en Caracas.

Sin embargo, tras su captura y traslado a territorio estadounidense, su realidad cambió radicalmente al quedar bajo custodia en un sistema penitenciario federal diseñado para criminales de alto perfil.

Por ahora, el exmandatario permanece a la espera de los procesos judiciales correspondientes, mientras continúan revelándose detalles sobre cómo transcurren sus días dentro de la cárcel.

