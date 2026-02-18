EE.UU. advierte sobre situación con Nicolás Maduro tras compleja situación jurídica

Una de las noticias de este 2026 fue la captura de Nicolás Maduro y su esposa en Caracas, Venezuela en una operación ejecutada por los Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero de 2026. Sin embargo, se conoció que la corte federal de Nueva York decidió aplazar su próxima audiencia del 17 al 26 de marzo.

Información de las autoridades mencionaron que esta situación se debe a “problemas de planificación y logística” para movilizar al prisionero. Recordemos que en la primera comparecencia, el líder chavista se declaró inocente de todos los cargos que enfrenta y aseguró que es un “prisionero de guerra”.

Por otro lado, es sabido que uno de los acuerdos que se llegaron entre la Casa Blanca y la presidente interina del país Delcy Rodríguez, incluye que todo benefició que haya por la venta del crudo tiene una restricción, es decir que este solo puede ser gastado en productos de Estados Unidos.



Esto debido a que según cifras reveladas por Bloomberg, el despliegue militar de Estados Unidos ha costado cerca de 20 millones de dólares diarios desde noviembre hasta enero, incluyendo desde la operación contra Nicolás Maduro, además de otros gastos operativos que hay.

De igual forma, se conoció que la esposa de Maduro, Cilia Flores (69 años), también capturada en la misma operación, deberá presentarse ante el tribunal el mismo 26 de marzo.



¿Qué más se conoció de Nicolás Maduro?

Sumada a esta información se conoció que el hijo de Nícolás Maduro aseguró que tuvo comunicación directa con su padre, en donde se conoció que este está al tanto de la situación que está pasando en su país.

Recordemos que además de la llegada de Delcy Rodríguez, también se dio la liberación de varios presos políticos y también el fin del Helicoide, como una de las prisiones más duras que tenían en este país.

"Él me dijo: ‘Ustedes están haciendo exactamente lo que tienen que hacer y están tomando los pasos correctos. Nuestra tranquilidad aquí es la unidad del pueblo y la unidad con el alto mando y mi equipo, que es el equipo de la patria. Confío plenamente en el equipo y han hecho lo que tienen que hacer’”. Afirmó el hijo de Maduro con relación a lo ocurrido en Venezuela.

