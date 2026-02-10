¿Cayó Diosdado Cabello? Esto se sabe del video que circula en Venezuela

Venezuela en estos momentos se encuentra viviendo un ambiente tenso, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y la llegada de forma interina de Delcy Rodríguez. Pese a esto, Diosdado Cabello, el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) decidió pronunciarse sobre los rumores de su captura o posible huida a otro país.

Durante el último fin de semana comenzó a circular el rumor de la posible caída de Diosdado Cabello, ya fuera por su captura por el gobierno de Donald Trump o que tomó la decisión de escapar del país. Tanto es así que esta información fue apoyada por imágenes que aumentaron las especulaciones.

Al punto que dicho tema se comenzó a discutir en redes sociales, en especial porque varios usuarios con cuentas verificadas en X compartieron los videos e imágenes. Al punto que el líder del Partido PSUV, decidió grabar un vídeo pronunciándose y hablando sobre la veracidad del contenido y también de otros temas del país.



¿Qué respondió Diosdado Cabello a los rumores de su captura?

Diosdado Cabello siguiendo su estilo negó cualquier rumor de fuga. Así mismo, explicó que “Por cierto, este que está aquí no soy yo, yo estoy ahorita en Barajas y me llevé a Freddy Bernal”, aludiendo que se encuentra en un lugar diferente, esto con un tono sarcástico sobre lo ocurrido.

Por otro lado, siguiendo el mismo tono sarcástico afirmó que la gente se encuentra viendo es realizada por Inteligencia artificial y que todo son imágenes que se dejaron programadas del año pasado, para al final soltar una risa en manera de burla a los rumores de que había sido capturado.

Cabe resaltar que esta declaración ocurre tras las acusaciones que enfrenta en un tribunal federal estadounidense por cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar drogas en territorio norteamericano y conspiración en el uso o posesión de armas para apoyar varios delitos.

Al mismo tiempo, Cabello no dudó en defender la reciente detención del líder opositor Juan Pablo Guanipa. Afirmando que este fue capturado por desacato. Por otro lado, agregó que las excarcelaciones selectivas de 897 personas sin incidentes iniciales, alegando que la había interferido en el proceso. “La justicia está funcionando”, aseguró.

