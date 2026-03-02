Famosa cantante de vallenato se accidentó en carretera; carro queda completamente destruido

La madrugada de este domingo 1 de marzo se vivieron momentos de tensión para la cantante de música vallenata Natalia Curvelo y su equipo de trabajo cuando el vehículo en el que se desplazaban sufrió un accidente de tránsito en una carretera del departamento del Cesar.

El choque se produjo en un tramo de la vía que comunica el municipio de Bosconia con el sector de Cuatro Vientos, cuando animal suelto apareció repentinamente frente al camino.

Puedes leer: Estudiantes querían tomarse fotos del grado y resultaron heridos tras colapso de gradas



Según los reportes preliminares, Curvelo regresaba de una presentación musical en el municipio de El Banco, en el departamento de Magdalena, cuando una o varias vacas se atravesaron en la calzada sin previo aviso.



El conductor de la camioneta, una Toyota de placas JPW769, intentó maniobrar para evitar el impacto, pero no fue posible esquivar a los animales. El vehículo sufrió daños considerables en la parte frontal, aunque los sistemas de seguridad protegieron a los ocupantes.

Detalles del accidente y estado de Natalia Curvelo

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 a.m., cuando la visibilidad era reducida y la presencia de animales sueltos en la carretera representó un riesgo adicional para quienes circulaban por esa zona.

Curvelo, quien ha ganado reconocimiento en el género vallenato con éxitos como 'La que se queda', estaba acompañada de su equipo de trabajo en el trayecto hacia Bosconia.

Captura de pantalla Foto: Instagram @nataliacurveelo

Publicidad

Tras el choque, la artista y sus acompañantes fueron trasladados a la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais en Bosconia, donde recibieron atención médica.

Publicidad

El personal de salud que la atendió indicó que Natalia Curvelo presentó golpes leves en un brazo y la rodilla izquierda, pero que ninguno de esos golpes revestía gravedad. Los demás ocupantes del vehículo resultaron ilesos.

Puedes leer: Giro en el caso de exparticipante de La Voz Kids que perdió la vida en accidente de tránsito

Horas después del incidente, la propia artista usó sus redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo y tranquilidad que recibió por parte de sus seguidores y familiares. Natalia publicó una fotografía en la que aparece abrazando a su hijo y expresó su agradecimiento por estar bien tras el susto, calificando la experiencia como una “segunda oportunidad de vida”.

En su pronunciamiento también hizo un llamado de atención a los propietarios de fincas y ganaderos para que eviten que el ganado deambule libremente por las carreteras, pues esto puede representar un peligro para los conductores, especialmente en zonas rurales y durante la noche cuando la visibilidad es menor.

Mira también: Ellas eran las dos mujeres que fallecieron en accidente de la Autopista Norte; madre e hija