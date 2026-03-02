Político envía foto a su esposa antes de quitarle la vida a sus hijos: “un infierno”

Siguen apareciendo detalles sobre el caso que conmocionó al municipio de Itumbiara, en el estado de Goiás. Por lo cual, la Policía Civil de Goiás confirmó el cierre oficial de la investigación sobre Thales Machado, el secretario de Gobierno que disparó contra sus dos hijos y luego se quitó la vida, tras el hallazgo de nuevas pruebas digitales determinantes.

El avance más significativo surgió durante un tercer análisis exhaustivo de los dispositivos móviles del funcionario. Los investigadores recuperaron una fotografía que Machado envió a su esposa, Sarah Tinoco Araújo, quien se encontraba de viaje en São Paulo. En la imagen, capturada a las 11:36 p. m.

Por otro lado, según el jefe de la Policía, Pedro Sala, este envío no solo confirmó que el funcionario se encontraba solo con los niños al momento del ataque, sino que permitió establecer una cronología exacta de los hechos, descartando por completo la participación de terceros.



Las autoridades lograron reconstruir el móvil del crimen, apuntando a una profunda crisis matrimonial de 15 años. Al punto que se conoció que Thales Machado habría contratado a un investigador privado para seguir a su esposa en São Paulo. Cerca de las 10:30 p. m. de la noche del crimen, el detective contactó a la secretaria del funcionario para entregarle imágenes que sugerían una relación de Sarah con otro hombre.



¿Qué más se conoció del caso de Thales Machado?

Ante este hallazgo, se mencionó la conducta errática de Machado, quien esa misma noche organizó una cena con sus padres, mostrando un "cariño especial" que ahora se interpreta como una despedida. Posteriormente, fue captado en una estación de servicio comprando cuatro galones de gasolina, donde el empleado lo describió como un hombre "nervioso y aturdido".

Minutos previos antes de perpetrar el ataque, Machado inició una serie de videollamadas y mensajes amenazantes a su esposa, advirtiendo que su vida "se convertiría en un infierno". A las 11:39 p. m., apenas minutos antes de los disparos, publicó un extenso mensaje en Instagram insinuando sus intenciones: “Nos separamos, yo y mis hijos, que ahora son ángeles que inevitablemente vienen conmigo”.

Finalmente, la policía concluyó que el crimen ocurrió entre las 11:39 p. m. y la medianoche. Aunque el hijo menor, Benício, sobrevivió inicialmente al ataque, su estado fue reportado como crítico. El hallazgo del arma junto al cuerpo del funcionario y el análisis técnico forense permitieron a las autoridades dar por esclarecido este suceso.

