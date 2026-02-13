Nueva versión sobre el fallecimiento de Kurt Cobain da un giro inesperado

Después de 30 años del fallecimiento de Kurt Cobain, el líder de Nirvana, se conoció recientemente un giro en la investigación que vuelve a reactivar la investigación después de mucho tiempo. En 1994 se dictaminó que el músico se quitó la vida. Sin embargo, un análisis realizado por expertos privados mencionan que pudieron quitarle la vida.

En febrero de 2026, un equipo no oficial de científicos forenses del sector privado tomaron la decisión de revisar la autopsia original y los materiales de la escena, en el cual encontraron al cantante. Este grupo incluyó a Brian Burnett, un especialista con amplia trayectoria en casos.

Por lo cual, tras un análisis de tres días, Burnett afirmó al Daily Mail: “Le quitaron la vida. Tenemos que hacer algo al respecto”. Según la investigadora independiente Michelle Wilkins, los hallazgos revelan que es posible que Kurt Cobain haya recibido un disparo por parte de alguien.



¿Qué menciona el nuevo informe en el caso de Kurt Cobain?

El nuevo informe comparte diez puntos de evidencia que contradicen la versión oficial de hace tres décadas. En los cuales se menciona que el daño orgánico en el cuerpo de Cobain, afirmando que se detectó necrosis en el cerebro y el hígado, condiciones que ocurren por falta de oxígeno durante una sobredosis.

Asimismo, la versión del equipo de profesionales plantea que el líder de Nirvana fue confrontado por uno o más agresores. Estos lo habrían forzado a ingerir una sobredosis de heroína para incapacitarlo y, posteriormente, le habrían disparado en la cabeza.

Además, el equipo señala que la escena del crimen parecía "preparada" para simular que el cantante se había quitado la vida. Wilkins resaltó que el kit de drogas encontrado en el lugar tenía las jeringas con sus capuchones puestos de forma ordenada, algo altamente improbable.

¿Qué pasará con el caso de Kurt Cobain?

A pesar de estas revelaciones, las autoridades oficiales mantienen su postura. El médico forense del condado ratificó que en 1994 se realizó una autopsia completa siguiendo todos los protocolos, concluyendo que Kurt Cobain tomó la decisión de quitarse la vida por una herida de escopeta autoinfligida.

Por su parte, el Departamento de Policía de Seattle confirmó que no tiene intenciones de reabrir la investigación, a menos que se presenten elementos legales que justifiquen un cambio en el veredicto.

