Claudia López y Angélica Lozano revelan si tuvieron ‘doble militancia’ en algún momento

Una de las parejas de la política que llama mucho la atención es la de Claudia López precandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá y Angélica Lozano integrante del partido Alianza Verde y senadora. Sin embargo, ambas pasaron por el Klub de La Kalle y revelaron detalles de su vida personal.

Muchos se preguntan si el corazón siempre latió sólo por las mujeres, sin embargo, ambas revelaron que antes de conocerse y casarse, confesaron que ambas si tuvieron varios novios.

Ante la picante pregunta de si alguna vez tuvieron "doble militancia" que realizó un integrante de la mesa, la senadora Angélica Lozano no tuvo pelos en la lengua para confesar sus amores de juventud. "Yo tuve dos novios divinos que quise mucho, adorados: Mauricio y Ed Armando", reveló la senadora entre risas.



Lejos de los rencores, Angélica contó que aún mantiene contacto con ellos y que incluso se ha encontrado con alguno en la calle, enterándose de que sus familias han crecido: "uno ya su hija está grande, se graduó de bachillerato hace poquito"



¿Claudia López tuvo novio en algún momento?

Por su parte, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López también recordó su etapa de autodescubrimiento. Según la hoy candidata presidencial, como cualquier joven, tuvo su época de búsqueda: "un adolescente explora, pero finalmente decide realmente cómo se siente feliz".

De igual forma, comentó que tras esas exploraciones, encontró su estabilidad total junto a Angélica, afirmando con orgullo que hoy se siente "bien casada" y con una vida personal muy sencilla y feliz, con una mujer que la apoya en todo momento.

Sumado a esto, también explicó que a diferencia de su pareja, ella sigue a Independiente Santa Fe y no tiene tan arraigado el ámbito de la lectura que su esposa, la cual según ella, puede leer muchos libros en poco tiempo; así mismo, comentó que le gusta la vida familiar junto a su esposa y su mascota.

Por otro lado, explicaron que en estos momentos es Angélica la que se encarga de traer los ingresos a su hogar, esto debido a que la exalcaldesa de Bogotá se encuentra haciendo camapaña presidencial, ante esto, es la senadora es la que "paga la factura del internet" en su hogar.

