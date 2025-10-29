Ex Señorita Antioquia destroza a Claudia López y la pone por debajo de Vicky Dávila

La postura política de Laura Gallego sigue generando titulares y encendiendo el debate en Colombia. Luego de aclarar en El Klub de La Kalle las verdaderas razones de su salida del Reinado Nacional de la Belleza, la ex Señorita Antioquia se adentró en una contienda de preferencias, enfrentando a dos de las figuras femeninas más prominentes de la nación.

La periodista que ahora ejerce como ciudadana colombiana con voz en política, fue sometida a una de sus propias dinámicas de redes sociales: si tuviera que elegir entre Vicky Dávila y Claudia López para la presidencia, ¿con quién se quedaría y por qué?.

Sin titubear, Laura Gallego fue enfática en su elección. Su respaldo se dirige hacia Vicky Dávila. La razón principal que esgrime la exreina es que los ideales de Dávila la representan "mucho más" en términos de seguridad.

En contraposición, la crítica hacia la exalcaldesa Claudia López fue dura. Gallego señaló que considera a López "demasiado incoherente". Además, rechazó el sector ideológico que representa, al señalar que la exmandataria "va por un lado de izquierda que para nada me encantaría tener como gobernante".

No obstante, la declaración más controvertida y que resonó inmediatamente en la opinión pública fue la que la distanció de López a nivel personal y de género: "y no me identifico con ella como mujer".

Esta fuerte afirmación subraya la profunda divergencia ideológica que siente Gallego respecto a la política y el carácter que proyecta la exalcaldesa.

La elección de Vicky Dávila y la abierta crítica a Claudia López refuerzan la imagen de Laura Gallego como una figura con una postura política clara y no favorable al "petrismo en Colombia".

Es importante recordar que Gallego se ha caracterizado por mantener una postura "radical", utilizando sus plataformas para exponer sus ideas, incluso si estas le cuestan una corona.

Ella misma manifestó que su renuncia al reinado se debe a su deseo de ser embajadora de derechos y no ser coartada en su posición, buscando que las mujeres sientan la libertad de opinar de cualquier tema.

A pesar de las controversias previas, como la pregunta que muchos consideraron incitación a la violencia, Gallego sigue defendiendo su derecho a expresar sus opiniones, por más jocosas o contundentes que sean.

Mira la entrevista completa aquí: