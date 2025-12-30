Tenía dolor de garganta y casi fallece por bacteria que le "devoró" el brazo

Lo que comenzó como una simple molestia en la garganta terminó convirtiéndose en una situación límite para Mark Brooks, un hombre británico de 54 años que vive en Grimsby, en el condado de Lincolnshire.

El paciente, aficionado al ejercicio y a la vida saludable, desarrolló una infección bacteriana extremadamente agresiva, identificada posteriormente como fascitis necrosante, que progresa con tal rapidez que llegó a dejar al descubierto el hueso de uno de sus brazos.

Caso de Mark Brooks, hombre que casi pierde su brazo por una bacteria

Brooks contó que su salud se deterioró de manera inesperada. Aseguró que hasta pocos días antes se sentía en perfectas condiciones físicas, pero su estado cambió radicalmente en muy poco tiempo, llevándolo a una hospitalización urgente y a enfrentar un riesgo real de perder la vida.



Adicional, relató que el dolor de garganta que experimentó fue el más intenso que había sentido, aunque aun así decidió continuar con sus actividades diarias, entre ellas entrenamientos exigentes en el gimnasio.



Además, se encontraba realizando ayuno, una práctica que, según su propia percepción, pudo haber influido en el desarrollo de la infección.

Durante una sesión de ejercicio, sufrió una torcedura en el codo que no le generó mayor preocupación en ese momento. Sin embargo, horas después comenzó a presentar fiebre elevada y un cansancio extremo que lo llevó a dormir durante un largo periodo.

Al despertar, el dolor en el brazo era insoportable y había perdido gran parte de la movilidad.

Inicialmente pensó que se trataba de una coincidencia entre la molestia en la garganta, la lesión en el brazo y un malestar estomacal que atribuyó a una posible intoxicación alimentaria. No obstante, los síntomas continuaron intensificándose con rapidez.

La fiebre persistía y aparecieron episodios de vómito. Brooks recordó que, mientras permanecía en su casa, comenzó a sentirse desorientado y con dificultades para tomar decisiones, lo que finalmente lo impulsó a buscar ayuda médica.

Una vez en el hospital, los médicos consideraron en un primer momento que podía tratarse de un síndrome compartimental, una condición causada por el aumento de presión dentro de los músculos.

Sin embargo, la aparición súbita de un hematoma de gran tamaño en el brazo obligó a realizar una cirugía inmediata.



¿Qué es la fascitis necrosante también llamada "bacteria come carne"?

Tras la intervención, se confirmó el diagnóstico de fascitis necrosante, llamada a veces “bacteria que devora carne”, una enfermedad poco frecuente pero altamente destructiva, caracterizada por la rápida destrucción de piel, grasa y tejido muscular tras el ingreso de bacterias al organismo a través de una herida.

En el caso de Brooks, la infección avanzó de forma severa, consumiendo gran parte del tejido del brazo hasta dejar el hueso expuesto. En uno de los momentos más críticos, aseguró que podía literalmente “ver a través del brazo”, debido a la ausencia de tejido que lo recubriera.

La bacteria también se propagó al torrente sanguíneo, provocando una falla renal y un colapso de varios órganos. El paciente permaneció una semana en cuidados intensivos, donde fue informado de la gravedad extrema de su condición.

En total, estuvo hospitalizado cerca de nueve semanas, durante las cuales enfrentó un complejo proceso médico para mantenerse con vida. A lo largo de ese tiempo, fue sometido a 25 cirugías destinadas a retirar tejido muerto.

Los procedimientos implicaron la extracción de piel, músculo braquial, gran parte del tríceps, un flexor de los dedos y tejido conectivo entre los músculos.

Para conservar la extremidad, los especialistas utilizaron un sistema de presión negativa que ayudó a mantener el brazo viable mientras combatían la infección.

Posteriormente, se realizaron injertos de piel obtenidos de su pierna y su espalda, intervenciones que Brooks describió como particularmente dolorosas.

Durante la etapa de reconstrucción, los cirujanos trasladaron un músculo de su espalda al brazo para restaurar parte de su estructura. También extrajeron grasa del abdomen y la colocaron alrededor del hueso expuesto con el fin de brindarle soporte.

Brooks afirmó que, de haber sido atendido en otro centro médico, el desenlace habría sido la amputación. Señaló que una sola decisión distinta habría cambiado por completo el rumbo de su vida.

