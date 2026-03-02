Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Eden Muñoz habla sin tapujos sobre su salud mental: “Me descuide”

Eden Muñoz habla sin tapujos sobre su salud mental: “Me descuide”

El reconocido cantante mexicano pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y reveló detalles sobre su vida personal.

Eden Muñoz habla sin tapujos sobre su salud mental: “Me descuide”
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

Eden Muñoz durante su pasó con el Klub de La Kalle decidió romper el silencio sobre un tema que pocos artistas de su talla se atreven a tocar, la salud mental. Tanto es así que el cantautor sinaloense reveló que, tras una fachada de éxito y creatividad, se escondía un proceso emocional bastante complejo en el cual sintió que tocó fondo.

Tanto es así que este confesó que ha vivido bajo tratamiento médico durante mucho tiempo: “Tengo muchos años que soy una persona medicada... dentro de mis trastornos y esta creatividad que Dios me regaló pues también hay cosas que no son tan lindas como el sobrepensar, el sobreexigirse”. Sumado a que explicó que esta presión constante y su naturaleza perfeccionista lo sumergieron en un "círculo vicioso".

Puedes leer: Eden Muñoz confiesa su gusto por el vallenato y las canciones que lo inspiraron

De igual forma, comentó que el detonante ocurrió en diciembre pasado, un mes que debía ser de descanso pero que se tornó trágico por la pérdida de tres amigos cercanos en situaciones consecutivas. Eden explicó que su mente nunca descansa, en parte por los efectos de medicamentos como la quetiapina, que le provoca sueños tan intensos que le impidieron un descanso óptimo.

“Todo eso me lleva a que caí en una clínica de rehabilitación entrando el año. Estuve por ahí casi casi 20 días”, reveló el artista, aclarando que decidió llevar esta catarsis a su música para conectar con quienes pasan por lo mismo.

¿Qué más confesó Eden Muñoz sobre su salud?

Sumado a esto, explicó que el problema no era solo mental. Al punto que describió un cuadro de descuido físico total, afirmando que tuvo el hígado graso, dolor intenso en las rodillas y una severa adicción al azúcar que lo hacía temblar. Al analizar la raíz de sus crisis, Muñoz fue contundente.

Puedes leer: Eden Muñoz expresa arrepentimiento por no haber grabado 'Cabrón y Vago’

“Yo creo que me alejé de Dios... soy codependiente aparte de todo... soy de los que quiero solucionar el mundo, pero no me soluciono a mí”, reflexionó sobre esta situación.

Finalmente, para Eden, el éxito y el dinero no son escudo contra la depresión; al contrario, afirma que “se siente peor tener todo” porque la responsabilidad de encontrar una solución es mayor. Por lo cual, el cantante busca ser un "conducto responsable" de Dios, enfocándose en dejar un legado a través de letras genuinas.

Mira la entrevista completa: Eden Muñoz cuenta la verdad de su salida de Calibre 50: “No tenía otra opción”

