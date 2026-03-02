Miguel Varoni reaparece con drástico cambio de look y despierta rumores; ¿cerrando ciclos?

El reconocido actor y productor Miguel Varoni, volvió a sacudir al mundo del entretenimiento y las redes sociales tras compartir una imagen mostrando un cambio de look. El actor que dio vida a Pedro Coral Tavera en "Pedro el Escamoso" decidió decirle adiós a su anterior imagen para abrazar un estilo mucho más moderno y juvenil.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió un video en el que documentó su paso por la peluquería, solicitando un "cambio total". Inicialmente, este lucía una cabellera larga y oscura, similar a la que mantuvo durante las grabaciones de la segunda temporada de la serie.

Puedes leer: Aura Cristina Geithner revela nuevos detalles de su amorío con Miguel Varoni: “Estaba casado”



Horas más tarde, Miguel Varoni mostró su estilo con el cabello corto en la parte posterior, un poco más largo en el frente peinado hacia arriba y una barba cuidadosamente perfilada. Al punto que esta nueva apariencia generó la reacción en las redes sociales, lo que provocó los comentarios en redes sociales.



En redes sociales, los seguidores aseguran de forma unánime que el actor “se quitó 20 años de encima”. Comentarios como “sexy man”, “guapísimo” y “qué bien te queda el pelo corto” inundaron su publicación.

¿Miguel Varoni está cerrando ciclos?

Cabe destacar que este no es el primer cambio drástico que enfrenta el actor. En años anteriores, su apariencia física fue objeto de especulación debido a una notoria pérdida de peso. Ante esto, el actor confesó en su momento que, tras someterse a una cirugía bariátrica, se obsesionó con bajar de peso.

Publicidad

Puedes leer: “No sé qué estaba pensando”: Catherine Siachoque y su confesión sobre Miguel Varoni

Por lo cual, para contrarrestar los efectos de esa pérdida de peso masiva y mejorar la flacidez de su piel, el actor recurrió a procedimientos estéticos como una abdominoplastia y una intervención para reafirmar su rostro y reducir arrugas.

Publicidad

De igual forma, se conoció que el radical corte de cabello coincide con momentos de cambio en la vida profesional de Varoni. Recientemente se anunció su salida de Telemundo, la cadena donde se desempeñó por años no solo como actor, sino también como productor ejecutivo.

Ante esta situación, los usuarios especularon que esto se debía como cerrar ciclos de esta salida; aunque el actor no ha vinculado directamente su nuevo look con la nueva etapa.

De igual forma, Miguel Varoni continúa compartiendo su vida junto a su esposa, la también actriz Catherine Siachoque, consolidándose como una de las parejas más estables en la farándula colombiana.

Mira también: Nuevo novio de Shakira sería exitoso actor de Netflix