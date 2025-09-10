Catherine Siachoque reveló insólito motivo para ocultar su relación con Miguel Varoni

La actriz Catherine Siachoque, es una de las figuras nacionales más reconocidas internacionalmente y actual pareja de Miguel Varoni, recordado por su papel protagónico en Pedro, el Escamoso. En una entrevista en exclusiva con el programa Día a Día, la bogotana destapó los motivos que la llevaron a mantener oculta su relación con el protagonista de la novela.

Durante la entrevista, la actriz confesó que conoció a Miguel Varoni en un salón de maquillaje, cuando estaba ensayando uno de sus libretos. "Había una portada mía en ese momento circulando donde decía 'jamás estaría con alguien del medio', recordó con buen sentido del humor.

Puedes leer: Catherine Siachoque reveló que tiene hasta los 56 años para ser madre; esta es la razón



Tiempo después la actriz recordó que se reunió con él para realizar unas grabaciones en el exterior, lo que permitió conversaran por muchas horas y se pudieran conocer mejor. Dicha charla, le permitió a Siachoque conocer más a fondo a Varoni, entender el dolor que cargó en ese momento el actor, y lo que significaría para su carrera involucrarse con esta persona. Este último hecho llevó a la bogotana a mantener oculta su relación por un tiempo.

¿Por qué Miguel Varoni y Catherine Siachoque mantuvieron oculta su relación?

Durante el programa, Siachoque resaltó que Miguel Varoni tuvo una vida pública muy difícil a raíz de su última relación, por lo cual, tomó la decisión de mantener oculta la relación para que esto no afectará su carrera, permitiendo que las cosas se sucedieran de manera natural.

Puedes leer: Catherine Siachoque rompe silencio sobre su conflicto con Gaby Spanic: "Atrevida"

Publicidad

"Él había tenido una vida amorosa un poco tormentosa y muy pública, entonces como que no era muy bueno para mí que estaba arrancando (...) Había que dejar espacio a la otra relación que había tenido antes", explicó la actriz al ser preguntada sobre este tema por parte de los conductores del programa.

Publicidad

Adicionalmente, explicó que Varoni ha sido un gran apoyo a lo largo de su carrera internacional, ya que nunca se opuso a que ella emigrara a Miami en busca de grandes producciones. Por el contrario, el actor siempre quiso verla feliz en todos los aspectos de su vida.

Finalmente, la actriz resaltó que el éxito de su relación se basa en los principios que Miguel Varoni tiene, tanto como esposo y persona, especialmente por la cercanía que él mantiene con su núcleo familiar. Además, destacó la admiración mutua que existe entre ambos.

Mira también: Miguel Varoni confiesa que dirigió escena acalorada de su esposa