Catherine Siachoque reveló insólito motivo para ocultar su relación con Miguel Varoni

Catherine Siachoque reveló insólito motivo para ocultar su relación con Miguel Varoni

La reconocida actriz bogotana, con múltiples producciones nacionales e internacionales, reveló por qué decidió mantener oculta su relación con el actor Miguel Varoni.

Catherine Siachoque reveló insólito motivo para ocultar su relación con Miguel Varoni
Miguel Varoni actor colombiano, Catherine Siachoque actriz bogotana, imagen de refencia
Foto: imagen tomada de @soyvaroni
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 12:08 p. m.

