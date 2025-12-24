Salario mínimo 2026, ¿cuánto pagarán los trabajadores en salud y pensión?

La discusión sobre el salario mínimo vital para 2026 en Colombia sigue en desarrollo, con propuestas que apuntan a un aumento superior al registrado en años anteriores. Aunque no se ha oficializado una cifra definitiva, un marco con un incremento del 12 % ha tomado fuerza y se perfila como uno de los más probables en el contexto político y económico actual.

Este posible aumento se da en medio de la falta de consenso entre empresarios, centrales obreras y el Gobierno Nacional durante las rondas de negociación salarial, lo que deja abierto el camino para que el ajuste sea anunciado mediante decreto presidencial.

¿Cómo quedaría el salario mínimo vital 2026 con un alza del 12 %?

Si el Gobierno decide decretar un aumento del 12 %, el salario mínimo legal en Colombia pasaría de $1.425.000 (valor de 2025) a cerca de $1.596.000 mensuales, sin incluir el auxilio de transporte.



En el caso del auxilio de transporte, que en la actualidad es de $200.000, un ajuste proporcional lo llevaría a aproximadamente $224.000. Con ambos conceptos sumados, un trabajador que recibe salario mínimo y auxilio de transporte podría alcanzar un ingreso mensual total cercano a $1.820.000.



Descuentos de salud y pensión bajo el nuevo salario 2026

El aumento del salario mínimo también impacta los aportes obligatorios de seguridad social. Según las reglas vigentes, los trabajadores asumen un 4 % del salario para salud y otro 4 % para pensión, mientras que el empleador cubre el porcentaje restante de estos aportes.

Con un salario mínimo proyectado de $1.596.000, el trabajador aportaría $63.840 mensuales para salud y $63.840 para pensión, lo que suma un total de $127.680 destinados a estos dos conceptos cada mes.

Estos descuentos, aunque obligatorios, no se aplican sobre el auxilio de transporte, que se mantiene como un ingreso adicional independiente del salario base.

La definición final del salario mínimo vital 2026 está prevista para finales de diciembre, cuando el Gobierno nacional complete el decreto oficial. El ministro de Trabajo ha señalado que la decisión podría integrarse al decreto en los días cercanos al 29 o 30 de diciembre, incorporando el concepto de “salario mínimo vital” por primera vez en la legislación colombiana.

El presidente de la República también expresó en varias intervenciones su intención de avanzar hacia un salario que tome en cuenta criterios internacionales de vida digna, en línea con estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución.

La propuesta de un aumento más alto que en años anteriores viene generando posiciones diversas. Las centrales obreras insisten en que el incremento debe superar ampliamente la inflación y responder a la brecha entre el salario mínimo y el costo de vida de las familias, mientras que algunos sectores empresariales advierten sobre los posibles impactos en los costos laborales y la competitividad.

Mientras tanto, millones de trabajadores y pensionados en Colombia siguen atentos al resultado final de la negociación, dado que el ajuste influye no solo en el salario base de quienes trabajan por mínimo, sino también en las pensiones y otros beneficios asociados.

