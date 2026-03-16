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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / VIDEO: Heredero se volvió a casar y a punta de carranga celebró 25 años junto a su pareja

VIDEO: Heredero se volvió a casar y a punta de carranga celebró 25 años junto a su pareja

El cantante carranguero celebró sus bodas de plata con una emotiva ceremonia inspirada en la música que ha marcado su vida y su carrera, rodeado de familiares y momentos llenos de recuerdos.

El Heredero, Féizar Orjuela, celebró 25 años de matrimonio con su esposa Alba Lozano
El Heredero y su esposa
Foto: captura de video Instagram @herederocarranga
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 16 de mar, 2026

El cantante santandereano Féizar Orjuela, conocido artísticamente como El Heredero, celebró recientemente uno de los momentos más importantes de su vida personal: 25 años de matrimonio junto a su esposa Alba Lozano.

La pareja decidió conmemorar esta fecha especial con una celebración muy particular que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

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El artista compartió en redes sociales algunos videos de lo que fue la ceremonia, que muchos han denominado una 'boda carranguera', pues estuvo completamente ambientada con el género musical que lo llevó a consolidarse como uno de los exponentes más reconocidos de la carranga en Colombia.

La celebración no solo fue un homenaje a su relación de más de dos décadas, sino también a la música que marca su vida y su carrera. Durante el evento se escucharon canciones del género carranguero y se vivieron momentos que reflejaron la identidad cultural que el artista ha defendido a lo largo de su trayectoria.

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Así fue la boda de El Heredero tras celebrar 25 años de matrimonio

A través de sus redes sociales, El Heredero mostró imágenes del evento, en el que se observa a la pareja renovando su compromiso después de 25 años juntos. La celebración tuvo un ambiente familiar y estuvo acompañada por música carranguera, el estilo que caracteriza al artista.

Para muchos seguidores, la ceremonia fue una forma simbólica de celebrar el camino que ambos han recorrido juntos. De hecho, el propio cantante reconoció en diferentes ocasiones que su esposa es una pieza fundamental en su carrera artística.

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La historia de amor entre ambos también influye directamente en su música. Según se conoce, una de sus canciones más populares, 'Coqueta', está inspirada precisamente en su esposa, quien lo acompaña desde antes de que llegara el reconocimiento nacional.

Más allá de su éxito musical, el cantante ha destacado en varias ocasiones que su familia es el motor que lo impulsa a seguir creciendo en su carrera.

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Antes de alcanzar la fama, el artista atravesó diferentes etapas laborales mientras buscaba oportunidades en la música. Con el paso del tiempo, su talento y sus composiciones comenzaron a llamar la atención del público hasta que logró consolidarse como una de las figuras más escuchadas del género carranguero.

El reconocimiento llegó con fuerza luego de que su canción 'Coqueta' se hiciera viral en redes sociales, lo que permitió que su música se escuchara en diferentes regiones del país e incluso en otros países de la región.

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