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Soñando descalzos, la historia de amor que une musicalmente a Yudy's y sus hijos

Detrás de "Soñando Descalzos" no solo hay una canción. También está la historia de una madre que convirtió los sueños de sus hijos en un proyecto musical familiar.

Yidis cantante.jpg
yidys sorprende con sus hijos
Foto de La Kalle
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de jun, 2026

La música suele contar historias de amor, sueños y emociones. Sin embargo, en ocasiones esas historias nacen fuera de los escenarios y terminan convirtiéndose en canciones capaces de reflejar experiencias reales. Ese es el caso de "Soñando Descalzos", una producción que representa mucho más que un lanzamiento musical para la cantante y compositora colombiana Yidy’s.

La canción marca el nacimiento oficial de GS Dynasty, un proyecto artístico familiar en el que participan sus hijos, Jerónimo González Sierra y Gabriela González Sierra. Juntos dan vida a una propuesta que busca transmitir mensajes de amor, confianza y esperanza a través de la música, pero que también tiene detrás una historia construida durante años dentro del hogar.

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"Soñando Descalzos", una canción inspirada en el amor entre una madre y sus hijos

Antes de llegar a una plataforma digital o a un estudio de grabación, la historia de GS Dynasty comenzó en la cotidianidad de una familia que encontró en la música una forma de compartir momentos, fortalecer vínculos y descubrir talentos. Según la información entregada durante la presentación del proyecto, Jerónimo y Gabriela crecieron en un entorno donde las canciones, la creatividad y las expresiones artísticas hicieron parte de su formación.

Con el paso de los años, ambos comenzaron a desarrollar habilidades propias. Gabriela encontró en la escritura una herramienta para expresar pensamientos, emociones e inquietudes, mientras que Jerónimo sorprendió a quienes lo rodeaban por su capacidad para la interpretación, la improvisación y el canto.

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El resultado de ese proceso es "Soñando Descalzos", una producción que reúne los talentos de los dos jóvenes artistas y que, además, busca transmitir un mensaje relacionado con el acompañamiento familiar durante la infancia y el crecimiento personal. La canción resalta la importancia del amor incondicional, la presencia de los padres y la construcción de entornos que permitan a los niños crecer con seguridad y confianza.

La historia de Gabriela también ocupa un lugar especial dentro de este proyecto. Desde su nacimiento enfrentó diversos desafíos debido a una condición de labio y paladar hendido, situación que implicó años de acompañamiento médico, terapias y procesos de adaptación. Lejos de convertirse en una limitación, esa experiencia fortaleció valores como la perseverancia, la fortaleza emocional y la confianza en sus capacidades.

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Precisamente esos aprendizajes hacen parte del mensaje que busca transmitir GS Dynasty. La propuesta artística pretende demostrar que las circunstancias difíciles no determinan el futuro de una persona y que el apoyo familiar puede convertirse en una herramienta fundamental para alcanzar metas y desarrollar talentos.

Para Yidy’s, "Soñando Descalzos" representa la materialización de una historia que ha construido junto a sus hijos durante años. Más que una canción, se trata de un proyecto que refleja sueños compartidos, acompañamiento constante y la convicción de que el amor familiar puede convertirse en inspiración para nuevas generaciones. Con este lanzamiento, la artista y sus hijos abren una nueva etapa musical bajo el nombre de GS Dynasty, llevando al público una historia nacida en casa y transformada en música.

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