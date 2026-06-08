Soñando descalzos, la historia de amor que une musicalmente a Yudy's y sus hijos

La música suele contar historias de amor, sueños y emociones. Sin embargo, en ocasiones esas historias nacen fuera de los escenarios y terminan convirtiéndose en canciones capaces de reflejar experiencias reales. Ese es el caso de "Soñando Descalzos", una producción que representa mucho más que un lanzamiento musical para la cantante y compositora colombiana Yidy’s.

La canción marca el nacimiento oficial de GS Dynasty, un proyecto artístico familiar en el que participan sus hijos, Jerónimo González Sierra y Gabriela González Sierra. Juntos dan vida a una propuesta que busca transmitir mensajes de amor, confianza y esperanza a través de la música, pero que también tiene detrás una historia construida durante años dentro del hogar.

"Soñando Descalzos", una canción inspirada en el amor entre una madre y sus hijos

Antes de llegar a una plataforma digital o a un estudio de grabación, la historia de GS Dynasty comenzó en la cotidianidad de una familia que encontró en la música una forma de compartir momentos, fortalecer vínculos y descubrir talentos. Según la información entregada durante la presentación del proyecto, Jerónimo y Gabriela crecieron en un entorno donde las canciones, la creatividad y las expresiones artísticas hicieron parte de su formación.

Con el paso de los años, ambos comenzaron a desarrollar habilidades propias. Gabriela encontró en la escritura una herramienta para expresar pensamientos, emociones e inquietudes, mientras que Jerónimo sorprendió a quienes lo rodeaban por su capacidad para la interpretación, la improvisación y el canto.

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El resultado de ese proceso es "Soñando Descalzos", una producción que reúne los talentos de los dos jóvenes artistas y que, además, busca transmitir un mensaje relacionado con el acompañamiento familiar durante la infancia y el crecimiento personal. La canción resalta la importancia del amor incondicional, la presencia de los padres y la construcción de entornos que permitan a los niños crecer con seguridad y confianza.

La historia de Gabriela también ocupa un lugar especial dentro de este proyecto. Desde su nacimiento enfrentó diversos desafíos debido a una condición de labio y paladar hendido, situación que implicó años de acompañamiento médico, terapias y procesos de adaptación. Lejos de convertirse en una limitación, esa experiencia fortaleció valores como la perseverancia, la fortaleza emocional y la confianza en sus capacidades.

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Precisamente esos aprendizajes hacen parte del mensaje que busca transmitir GS Dynasty. La propuesta artística pretende demostrar que las circunstancias difíciles no determinan el futuro de una persona y que el apoyo familiar puede convertirse en una herramienta fundamental para alcanzar metas y desarrollar talentos.

Para Yidy’s, "Soñando Descalzos" representa la materialización de una historia que ha construido junto a sus hijos durante años. Más que una canción, se trata de un proyecto que refleja sueños compartidos, acompañamiento constante y la convicción de que el amor familiar puede convertirse en inspiración para nuevas generaciones. Con este lanzamiento, la artista y sus hijos abren una nueva etapa musical bajo el nombre de GS Dynasty, llevando al público una historia nacida en casa y transformada en música.