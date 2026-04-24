Alex Manga fusiona vallenato con música popular de la mano de Dareska

En un movimiento que promete sacudir las listas de éxitos en Colombia y el mercado latino, la cantante Dareska hizo realidad uno de sus mayores anhelos profesionales al colaborar con el ícono del vallenato, Alex Manga. Tanto es así que el resultado de esta fusión es "A Besitos".

Sumado a esto, se conoció que esta canción es una propuesta sonora que no solo destaca por su calidad vocal, sino por la ambiciosa fusión entre el vallenato y la música popular, esto para llegar a más público.

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Para Dareska, este lanzamiento representa mucho más que un simple sencillo en su carrera, esto se debe a que se trata de cumplir un sueño personal y profesional al compartir estudio y micrófono con una de las voces más respetadas del género vallenato como es el caso de Alex Manga.



Recordemos que Alex Manga es reconocido mundialmente por su trayectoria y más por su etapa en los diablitos. Por lo cual, se conoció que este aporta madurez y sentimiento melancólico que espera mezclarse con el estilo apasionado de Dareska, con el fin de crear una sinergía adecuada.



¿Qué más se conoce de la canción de Alex Manga y Dareska?

De igual forma, se conoció que con esta unión de talentos subraya una tendencia creciente en la industria musical colombiana, además de que busca la eliminación de barreras entre géneros regionales para alcanzar audiencias más amplias.

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Los artistas mencionan que la canción se define como una pieza de fusión musical que logra equilibrar los instrumentos tradicionales del vallenato, como el acordeón, con la instrumentación y el sentimiento de "despecho" característico de la música popular, esto para que sus seguidores de estos géneros se sienta agusto oyendo ‘A besitos’

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El componente Vallenato, busca aportar el ritmo y la alegría que solo el acordeón puede imprimir, mientras que el ritmo popular se manifiesta en la interpretación vocal directa y en letras que apelan al sentimiento cotidiano, un terreno donde Dareska se mueve con maestría.

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Finalmente, se conoció que el lanzamiento de "A Besitos" llega en un momento clave para ambos artistas, debido a que Dareska se encuentra consolidando como una de las voces con mayor proyección en la música popular, mientras que Alex Manga demuestra su versatilidad para adaptarse a las nuevas corrientes.