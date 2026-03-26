Canción Todo lo Fue, de Lenin Ramírez, y su éxito tras el desprecio: "Una canción plana"

Nadie tiene la fórmula del éxito, y Lenin Ramírez lo sabe mejor que nadie. El artista visitó los estudios de El Klub de La Kalle y soltó una bomba que dejó a todos fríos: su canción más escuchada del momento, esa que retumba en todas las esquinas de Colombia y México, fue prácticamente despreciada por él mismo hace dos años.

Según el cantante, se trata de un tema que salió en un disco anterior y al que no se le puso ninguna atención especial en su momento porque, a su juicio, le faltaba la "chispa" de sus éxitos anteriores.

Lenin fue muy honesto al describir la estructura de la canción. Comparándola con temas como "En tu perra vida" o "Yo ya no vuelvo contigo", que tienen momentos de explosión musical, el artista señaló que esta composición le parecía demasiado sencilla.



"Es una canción muy simple, muy plana, plana. O sea, se va parejita, no tiene estribillo, no tiene nada". Esta percepción hizo que el tema quedara en el rincón de los recuerdos dentro de su producción discográfica.



De hecho, la falta de fe en el proyecto fue tal que, mientras grababa videos para casi todo su álbum, decidió que esta no merecía el esfuerzo.

El proceso de grabación fue maratónico y el cansancio terminó por sentenciar la suerte inicial de la canción.

Ramírez relató que hicieron un set en una bodega en Ciudad de México para adelantar todo el contenido visual. "Hice 11 videos y solamente uno no... imagínate grabar 11 videos en un día, andaba super cansado".

Cuando su manager, Panchito, le insistió para grabar el video número 12, que correspondía a "Todo lo fue", Lenin simplemente se negó. "Me dice mi manager: 'te falta esta, échatela'. 'No', le digo, 'ya está, no puedo, ya estoy... después la grabo'".

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Esa "flojera" momentánea y el agotamiento físico hicieron que la canción saliera al mundo sin una imagen oficial que la respaldara.

Sin embargo, el destino y las redes sociales tenían otros planes. Lo que Lenin consideraba un tema sin mayor trascendencia, el público lo convirtió en un himno. El cantante reconoció que no sabe realmente qué es lo que va a funcionar en el mercado.

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"Yo nunca meto como que un relleno así... me tiene que gustar la canción para grabarla, pero obviamente canciones que te gustan más que otras... ahora me doy cuenta de que pues no sabe uno".

La canción empezó a crecer de manera orgánica, sin un solo peso de inversión en marketing inicial, hasta que la compañía le avisó que estaba rompiendo récords en TikTok.

Para que el fenómeno terminara de explotar, entraron en juego figuras importantes y un cambio de mentalidad en Lenin, quien se consideraba un poco "chavorruco" para las nuevas plataformas.

Fue su colega Edwin Caz, de Grupo Firme, quien lo terminó de convencer de entrar al juego de los contenidos diarios. Gracias a videos de figuras como Carelí Ruiz y colaboraciones con influencers, "Todo lo fue" se posicionó donde está hoy.

"Es la canción número uno regional en Colombia, es la canción número uno en México. En Estados Unidos está charteando... es la canción de moda del momento". Hoy, Lenin agradece al público por rescatar esa tonada que él mismo estuvo a punto de dejar en el olvido.

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