Filtran supuesta canción de Karol G y despiertan rumores, ¿indirecta para Feid?

Filtran supuesta canción de Karol G y despiertan rumores, ¿indirecta para Feid?

Un fragmento filtrado de una posible canción de Karol G desató especulación entre fanáticos, quienes interpretan la letra como una indirecta dirigida al reguetonero tras el fin de su relación.

Supuesta indirecta de Karol G para Feid en nueva canción
Supuesta indirecta de Karol G para Feid en nueva canción
Foto: tomadas de AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

Un breve adelanto de una posible canción de Karol G comenzó a circular entre seguidores y medios de entretenimiento, generando debate sobre si parte de la letra incluye una indirecta hacia Feid. Esta filtración ocurrió poco después de que varios detalles relacionados con la vida personal y las publicaciones de la cantante captaran la atención pública.

En el clip que circuló, Karol G aparece mostrando un fragmento musical de lo que podría ser una nueva composición, aunque el video fue eliminado casi de inmediato de sus redes sociales oficiales sin confirmación pública del nombre del tema, la letra completa o su fecha de lanzamiento.

Puedes leer: Hermana de Karol G lanza fuertes dardos contra su familia y expareja; decidió no callar

¿Qué pasó con la supuesta canción nueva de Karol G?

La circulación de este adelanto se dio en un contexto de atención mediática sobre la relación entre Karol G y Feid. Medios de entretenimiento indicaron que la artista y el reguetonero podrían haber puesto fin a su vínculo romántico meses atrás, aunque no ofrecieron confirmación oficial de ambas partes.

Además, seguidores notaron ciertos detalles en la publicación original, enfatizando en que Karol G usaba un collar verde, color que algunos asocian con Feid, y en pantalla se alcanzaban a ver stickers relacionados con proyectos musicales vinculados al reguetonero y otros colaboradores. Estos elementos alimentaron las teorías de que la letra podría estar dedicada a experiencias personales.

Por su parte, otros seguidores también señalaron que Feid lanzó un sencillo reciente con letras que algunos interpretaron como referencias a la relación con Karol G, aunque estos detalles no fueron confirmados por el artista.

No obstante, lo que más generó atención entre los seguidores se relaciona con la letra del adelanto. En un fragmento de la canción se escucha: “volvió la soltería, se activa la satería”, lo que algunos fanáticos interpretan como una posible indirecta dirigida a su ex y la confirmación de su ruptura.

Puedes ver: Advertencia de Daniel Daza para Karol G, Luis Alfonso y J Balvin; deben frenar en seco

Posibles indirectas en la nueva canción de Karol G a Feid

La supuesta filtración de un nuevo tema, aún sin título oficial, se enmarca dentro de un patrón habitual entre los seguidores, quienes buscan posibles significados en letras y elementos visuales asociados a los artistas.

Hasta el momento, ni Karol G ni Feid han emitido declaraciones confirmando la autoría, el contenido o la intención del fragmento que circuló. La información disponible se basa en el análisis del video filtrado y en las observaciones de quienes lo compartieron antes de su retiro de los canales oficiales.

Esta filtración generó especulación sobre la vida personal y la música de ambos artistas urbanos colombianos, aunque la ausencia de confirmación oficial mantiene la información en el ámbito de rumores y percepciones de los seguidores.

