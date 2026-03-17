Mamá de mujer que pide suicidio asistido y cómo se enteró que su hija iba a apagar su vida

El caso de Catalina Giraldo, la psicóloga de 30 años que ha solicitado formalmente el suicidio médicamente asistido (SMA) en Colombia, y que decidió compartir su caso con Noticias Caracol. Sin embargo, detrás de la batalla legal que libra ella y los diagnósticos de salud mental, su madre, María Ángela Silva, decidió salir y compartir su testimonio sobre el caso.

María Ángela, confesó a este mismo medio que aceptar la voluntad de su hija no fue fácil, tanto es así que durante más de una década, su vida consistió en un esfuerzo constante por evitar que Catalina se hiciera daño, en medio de una espiral de 40 esquemas farmacológicos y múltiples hospitalizaciones.

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Sin embargo, confesó que hubo un punto de quiebre definitivo, en donde mencionó que un día revisó el computador de Catalina y encontró cartas de despedida, listas de medicamentos y hasta la música que su hija planeaba escuchar al morir."Ese día me rompí", confesó María Ángela, al comprender que el sufrimiento de ella no era algo pasajero.



Por otro lado, explicó que apoyar el suicidio asistido no lo ve como un caso de redención sino como una "mirada compasiva" y un "acto de amor". De igual forma, decidió hacer una reflexión sobre el instinto materno como "el amor más egoísta que hay" por el deseo de mantener a una hija viva a cualquier costo.

A lo largo de la entrevista mencionó que tras ver a Catalina Giraldo descender en su dolor, decidió dar un paso más allá de esta situación: "Me desapego de querer obligar a tener a alguien así sufra a mi lado. Yo no puedo vivir feliz viendo sufrir a una hija porque está haciendo todo lo posible para que yo sea feliz", afirmó.

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¿Qué más comentó la mamá de Catalina Giraldo sobre el caso de su hija?

Pese a esto, María explicó que pese a demostrar su apoyó a su hija uno de los miedos que tiene es que ella recurra a métodos clandestinos y violentos si el sistema de salud sigue negándole una muerte digna, esto para poder apagar las voces que la están molestando desde hace mucho tiempo atrás.

La mamá de Catalina Giraldo sostiene que, si se autoriza el procedimiento por parte de la EPS, ella estará allí para sostenerle la mano, garantizando que su partida sea cuidada y protegida, lejos de la soledad que rodea a tantos suicidios en el mundo.

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"Si ella me permite, a ella le cuesta que la toquen mucho, pero si ella me lo permite, y ese es un deseo que le voy a pedir, yo le sostendré una mano y con la otra ella pues tendrá que tomar su decisión, pero estaré ahí presente y la acompañaré y sé que la hermana también (...)”, afirmó para el medio mencionado.

A pesar de su firme apoyo, el dolor físico y emocional ha hecho mella en su propia salud. Relató que desarrolló cataratas debido al llanto constante, diciéndole a su oftalmóloga: "Es que no quiero ver morir a mi hija". Demostrando una contradicción que tiene en estos momentos por la decisión con su hija.

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