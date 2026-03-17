Un detalle daría giro en caso de trabajador de Acueducto muerto en el Salitre

Este lunes 16 de marzo de 2026, se presentó el fallecimiento de Néstor Acosta, una persona muy reconocida por los habitantes del sector de Ciudad Salitre, en el occidente de la capital, este era un hombre de 35 años con una trayectoria de más de dos décadas en la administración pública y fue atacado en plena vía pública.

De igual forma, se conoció que el crimen ocurrió en horas de la tarde en el barrio Sauzalito, en las inmediaciones de la calle con carrera 69B. Según reportes iniciales, Néstor Acosta se encontraba en la vía pública, aparentemente esperando un servicio de transporte, cuando fue abordado por sujetos armados.

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De igual forma, los testigos presenciales relataron cuando algunos delincuentes lo interceptaron y que uno de los atacantes le puso un arma de fuego directamente en las costillas antes de disparar. Tras el ataque, los responsables huyeron rápidamente del lugar en una motocicleta, dejando a la persona en el suelo.



¿Cuáles son las hipótesis que se manejan en el caso de Néstor Acosta?

Inicialmente se manejó la posibilidad de un caso de sicariato debido a la frialdad del ataque, la investigación liderada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía ha volcado sus esfuerzos hacia una hipótesis más contundente, un intento de hurto de celular.

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Según fuentes cercanas al proceso, Néstor Acosta se habría resistido a entregar su dispositivo móvil a los delincuentes. Ante la negativa y la resistencia de la víctima, los asaltantes dispararon de manera indiscriminada frente a decenas de personas que transitaban por el sector.

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Actualmente, la Fiscalía abrió una investigación formal por el delito de homicidio agravado, centrando sus actos urgentes en la recopilación de vídeos de cámaras de seguridad que registraron el momento exacto del crimen, esto para esclarecer lo ocurrido con el trabajo del Acueducto de Bogotá por más de 20 años.

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Carlos Fernando Galán, lamentó profundamente el suceso y aseguró que la Alcaldía liderará las acciones necesarias para capturar a los responsables. Por su parte, la EAAB emitió un comunicado rechazando categóricamente este acto de violencia y ofreciendo total colaboración a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

La Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación trabajan conjuntamente en la verificación de las cámaras de vigilancia del sector de Salitre para identificar la ruta de escape de la motocicleta y los motivos que llevaron a este acto que conmocionó a toda la localidad de salitre.

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