Así fue el funeral de Alejo Little en Medellín: despedida íntima del creador de contenido

La despedida de Alejo Little ya es una de las escenas más comentadas en redes sociales. El creador de contenido, cuyo fallecimiento fue confirmado recientemente, recibió su último adiós en Medellín, ciudad donde nació y construyó gran parte de su trayectoria digital.

Familiares, amigos cercanos y seguidores han compartido imágenes del sepelio, mostrando un ambiente sobrio y profundamente emotivo.

Puedes leer: Fallece el influencer y tiktoker colombiano Alejo Little: esto se sabe sobre las causas



En varias fotografías difundidas en redes sociales se observa un ataúd de color blanco, acompañado por arreglos florales y una imagen del influencer colocada a un costado, lo que se convirtió en uno de los detalles más significativos de la ceremonia.

Las publicaciones también reflejan la presencia de personas cercanas que quisieron despedirse en privado, así como múltiples mensajes de apoyo dirigidos a la familia. Comentarios de aliento y palabras de cariño inundaron las redes, donde muchos recordaron al creador por su estilo directo, su humor y su historia personal.

"Siempre en mi corazón mi peke", dice uno de los mensajes.

Fallece el influencer y tiktoker colombiano Alejo Little /Foto: Instagram Alejo Little

Publicidad

¿De qué falleció Alejo Little?

Durante los últimos meses, Alejo Little había mostrado abiertamente parte de su situación de salud. En transmisiones en vivo realizadas desde su cuenta de TikTok, aparecía conectado a oxígeno de manera permanente, explicando a sus seguidores cómo era su día a día y el proceso que atravesaba.

Estas transmisiones generaban preocupación, pero también un alto nivel de interacción, ya que muchos usuarios lo acompañaban con mensajes positivos en tiempo real.

Publicidad

A pesar de las dificultades físicas, continuó activo en redes sociales, compartiendo contenido y manteniendo comunicación directa con su audiencia.

Puedes leer: Fallece reconocida influencer en Cali; había denunciado ser víctima de brujería

Alejo Little, cuyo nombre real era David Alejandro Peláez Marín, se hizo conocido por sus videos de humor y por mostrar su vida cotidiana sin filtros. Su estatura, cercana a los 90 centímetros debido a una condición genética, nunca fue un obstáculo para construir una comunidad de millones de seguidores en distintas plataformas.

Además de su faceta como influencer, también fue conferencista y participó en espacios educativos donde hablaba sobre convivencia y respeto. Esa combinación de contenido entretenido con mensajes personales le permitió consolidar una audiencia diversa, que hoy expresa su pesar por la pérdida.

Fallece el influencer y tiktoker colombiano Alejo Little