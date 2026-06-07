Popular al Parque 2026 EN VIVO: transmisión de la segunda jornada desde el Simón Bolívar

La música popular sigue sonando este domingo 7 de junio de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar con la segunda jornada de Popular al Parque, el festival gratuito organizado por Idartes que reúne a miles de asistentes y a destacados artistas nacionales, distritales e internacionales.

Quienes no pudieron asistir al escenario principal todavía tienen la oportunidad de disfrutar de cada presentación gracias a la transmisión en vivo que acompaña esta nueva edición del evento, una de las citas musicales más importantes del año para los seguidores del género popular.

A esta hora, la programación continúa avanzando en el parque, donde ya se han presentado artistas como Daniel Merak y Óscar Roa. En los próximos minutos será el turno de Kristian Camilo, mientras que durante la tarde y la noche también subirán al escenario figuras reconocidas como Luisito Muñoz, Francy, Banda Siete y el esperado invitado internacional Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.



El cierre de la jornada estará marcado por el homenaje a Yeison Jiménez que realizará Banda del Aventurero, uno de los espectáculos que más expectativa ha generado entre los asistentes y quienes siguen el festival desde diferentes lugares del país.



Popular al Parque se ha convertido en un espacio fundamental para promover la música popular y visibilizar tanto a artistas consolidados como a nuevas propuestas distritales. La entrada gratuita ha permitido que miles de personas disfruten de una programación diversa que mezcla el regional mexicano, las rancheras, los corridos y los sonidos populares colombianos.

La transmisión especial de Popular al Parque de La Kalle permite seguir cada detalle de esta segunda jornada, incluyendo las presentaciones musicales, entrevistas con los artistas, reacciones del público y los momentos más destacados que se viven en el Parque Simón Bolívar.

LINK PARA VER EN VIVO LA SEGUNDA JORNADA DE POPULAR AL PARQUE 2026

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Si eres amante de la música popular, todavía estás a tiempo de conectarte y disfrutar en vivo de los conciertos que faltan por presentarse durante esta tarde y noche. La invitación es a acompañar la transmisión y no perderte las actuaciones de algunos de los artistas más importantes del cartel de este año.

Mira aquí la transmisión EN VIVO de Popular al Parque 2026 y vive desde cualquier lugar la segunda jornada de este festival que reúne a miles de seguidores de la música popular en Bogotá.