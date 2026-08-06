VIDEO: Mickey Taveras sorprendió al cantar un éxito de Diomedes Díaz

Mickey Taveras convirtió su presentación en Panamá en un homenaje cargado de emoción para Diomedes Díaz. El cantante dominicano sorprendió al público al detener su espectáculo para recordar al intérprete colombiano, a quien describió como el artista más grande de Colombia y el eterno Rey Vallenato.

La noche no solo estuvo marcada por la interpretación de uno de los clásicos del vallenato. Antes de comenzar el tributo, el artista presentó a un integrante de su equipo de trabajo cuya historia personal mantiene un vínculo muy cercano con el legado del llamado Cacique de la Junta.

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El momento despertó la curiosidad de los asistentes cuando Mickey Taveras pidió un fuerte aplauso para un hombre al que presentó con el apodo de "Mijito Lindo". Su aparición sirvió para revelar una historia poco conocida sobre una de las figuras más importantes del vallenato colombiano.



¿Cómo fue el homenaje de Mickey Taveras a Diomedes Díaz en Panamá?

Después de presentar a Wilfred Peinado, Mickey Taveras comenzó uno de los momentos más especiales del concierto al interpretar 'Sin medir distancias', una de las canciones más recordadas del repertorio de Diomedes Díaz.

Con evidente emoción, el dominicano interpretó la estrofa "y es muy triste recordar momentos felices de un cariño que sangró mi corazón fuerte", despertando una inmediata respuesta entre los asistentes, que siguieron la canción desde los primeros acordes.

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El homenaje se convirtió rápidamente en un momento colectivo. Mickey levantó la voz para animar al público y exclamó "¡Pueblo! ¡Público!", invitando a todos a cantar el coro de "Llegó la hora de partir sin medir distancia y mi sombra quedará de aquel amor".

La interpretación permitió que el repertorio de Diomedes Díaz volviera a escucharse con fuerza fuera de Colombia. El público panameño respondió acompañando cada verso, convirtiendo la presentación en uno de los instantes más recordados de la noche.

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Antes de cerrar este segmento, Mickey Taveras reafirmó el respeto que siente por la trayectoria del artista colombiano. El cantante explicó que ese espacio representaba un "homenaje para nuestro padre", resaltando la influencia que Diomedes mantiene entre músicos de distintos países.

El dominicano también aprovechó para dirigirse nuevamente a Wilfred Peinado delante de todos los asistentes. Con un gesto sencillo, pero cargado de afecto, concluyó ese momento diciéndole "Mi hijito, te quiero", mientras recibía el aplauso del público.

El homenaje unió sobre un mismo escenario la historia de Diomedes Díaz, la trayectoria de Mickey Taveras y la presencia de Wilfred Peinado, quien continúa siendo una de las personas más cercanas al legado que dejó el recordado Rey Vallenato.

Wilfred Peinado, empresario conocido como 'Mijito Lindo', junto a Diomedes Díaz. Taveras sorprendió en Panamá al invitarlo a tarima para honrar al Cacique Foto montaje realizado por La Kalle; Instagram @diomedesdiazvive @diomedesdiazvive

¿Quién es Wilfred Peinado, el “Mijito Lindo” que acompañó a Mickey Taveras?

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El hombre presentado por Mickey Taveras es Wilfred Peinado, empresario colombiano dedicado a la organización de espectáculos y conciertos vallenatos. Nacido en Barranquilla, construyó una estrecha relación con Diomedes Díaz desde que era apenas un niño.

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Durante el concierto, Mickey explicó que Wilfred trabajó durante muchos años junto al cantante vallenato. Esa cercanía hizo que la relación trascendiera el ámbito laboral hasta convertirse en un vínculo familiar que marcó la vida del empresario.

Según relató el dominicano, Diomedes Díaz terminó adoptando a Wilfred como su hijo. Esa historia sigue siendo motivo de orgullo para quienes compartieron con el artista colombiano y se convirtió en el principal motivo del homenaje realizado durante la presentación.

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