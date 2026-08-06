Único caso para pensionarte con solo 500 semanas en Colpensiones; un "salvavidas"

Existe una excepción que parece un mito pero es una realidad legal: la posibilidad de pensionarse con tan solo 500 semanas en Colpensiones.

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Para entender si tú puedes beneficiarte de esto, primero debes conocer el panorama general y luego los detalles del Régimen de Transición.



Normalmente, para que te pensiones por vejez en Colpensiones, debes cumplir dos requisitos: la edad y el tiempo cotizado. Los hombres deben tener 62 años y las mujeres 57 años.



En cuanto a las semanas, a los hombres se les exigen 1.300, mientras que para las mujeres inició un descuento gradual en 2026 tras un fallo de la Corte Constitucional.

Este año, las mujeres requieren 1.250 semanas, una cifra que bajará poco a poco hasta llegar a las mil semanas en el año 2036. Pero, ¿qué pasa con quienes pueden hacerlo con mucho menos?

¿Quiénes tienen derecho a pensionarse con 500 semanas en Colpensiones?

Esta opción no está disponible para todos los trabajadores actuales; es un derecho reservado para quienes pertenecen al llamado Régimen de Transición del Acuerdo 049 de 1990.

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El objetivo de este régimen es respetar las condiciones de edad, tiempo y monto que existían antes de que entrara en vigencia el Sistema General de Pensiones actual.

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Para saber si estás en este grupo, debes mirar hacia atrás, específicamente al 1 de abril de 1994, que fue cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993. Según Colpensiones, calificas si en esa fecha exacta cumplías con alguna de estas condiciones:

Tenías 15 o más años de servicios laborados o cotizados.

Tenías 35 o más años de edad, en el caso de las mujeres.

Tenías 40 o más años de edad, si eres hombre.

Si para abril de 1994 ya habías alcanzado esos hitos, entonces estás cobijado por las reglas anteriores que permiten una jubilación con un volumen de semanas mucho menor al estándar actual.

¿Cuáles son los requisitos clave para la pensión bajo el Acuerdo 049 de 1990?

No basta con haber tenido la edad o el tiempo de servicio en 1994; para hacer efectiva la pensión con 500 semanas, debes cumplir con una regla de "oportunidad" en tu cotización.

El requisito fundamental es que hayas cotizado esas 500 semanas de forma pagada antes del 31 de julio de 2010.

Además, existe una ventana de tiempo específica que debes revisar en tu historial laboral: esas 500 semanas deben haberse cotizado dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de tu edad de jubilación.

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En términos prácticos, esto significa que el conteo de esas semanas debe estar comprendido:

Entre los 35 y los 55 años para ti, si eres mujer.

Entre los 40 y los 60 años para ti, si eres hombre.

Si verificas que cumples con estos tiempos y fechas, el siguiente paso es realizar la solicitud formal ante Colpensiones.

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Puedes hacer este trámite de manera presencial en sus oficinas o de forma virtual a través de sus canales oficiales, asegurándote de adjuntar toda la documentación que respalde tu trayectoria laboral y el cumplimiento de los requisitos del Régimen de Transición.

