Así fue la última vez que Alfonso Lizarazo estuvo en 'Sábados Felices'; estuvo con Andrea Serna

La última aparición televisiva de Alfonso Lizarazo en 'Sábados Felices' tuvo lugar en agosto de 2022, durante la celebración de los 50 años del programa de humor.

En esa emisión especial, el presentador compartió escenario con Andrea Serna, además de humoristas, productores y otras figuras del entretenimiento colombiano.

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Durante el homenaje, recibió un reconocimiento por su trayectoria y fue ovacionado por el público y los asistentes, quienes se pusieron de pie mientras le entregaban un galardón conmemorativo.



El tributo destacó el legado de Lizarazo como creador de 'Sábados Felices', el espacio que sentó las bases del humor televisivo en Colombia y que, cinco décadas después, continúa al aire como uno de los programas más longevos de la televisión nacional.

Durante el homenaje también se resaltaron su visión y su capacidad para conectar con el público, cualidades que fueron fundamentales para el éxito y la permanencia del formato.

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¿Cómo murió Alfonso Lizarazo?

El 4 de agosto de 2026 se confirmó el fallecimiento de Alfonso Lizarazo a los 87 años. La noticia fue dada a conocer inicialmente por el humorista Pedro González, más conocido como 'Don Jediondo', a través de su cuenta en la red social X.

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Tras el anuncio, integrantes de 'Sábados Felices', colegas y seguidores del programa expresaron su pesar por la muerte de quien fue uno de los grandes referentes de la televisión y el humor en Colombia.

Alfonso Lizarazo fue el creador y primer presentador de 'Sábados Felices', el programa de humor más longevo de la televisión colombiana, además del 'Festival Internacional del Humor'. A lo largo de su carrera estuvo estrechamente vinculado a Caracol Televisión, donde impulsó formatos de entretenimiento que marcaron a varias generaciones.

Por su aporte a la industria, colegas y artistas lo recuerdan como el "padre del humor televisivo" en Colombia. Su trabajo trascendió la presentación de programas, pues también lideró la producción y el desarrollo de formatos que consolidaron el género humorístico en la televisión nacional.

Tras conocerse su fallecimiento, humoristas que hicieron parte de sus producciones, entre ellos 'Piroberta', compartieron mensajes de despedida y agradecimiento por su influencia en sus carreras. Con su legado, Alfonso Lizarazo deja una huella imborrable en la televisión colombiana y en uno de los programas más representativos del entretenimiento nacional.

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