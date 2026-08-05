Ciclovía Nocturna 2026: Conoce las rutas y el horario para rodar por Bogotá

Bogotá se alista para una de sus citas más esperadas: la Ciclovía Nocturna 2026. Esta jornada no es solo un evento deportivo más, sino una pieza central de la programación del Festival de Verano en su edición número 29 y una celebración especial por el cumpleaños número 488 de nuestra ciudad.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha confirmado que para esta ocasión se habilitarán un total de 94,01 kilómetros de vías.

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Esto significa que tendrás una enorme red de caminos seguros para desplazarte en bicicleta, patines o simplemente caminar, compartiendo el espacio público con miles de ciudadanos en un ambiente de fiesta y convivencia.



¿Cuándo es la Ciclovía Nocturna en Bogotá y a qué hora inicia?

Para que no te pierdas ni un minuto de esta experiencia, saca tu calendario y agéndate: la Ciclovía Nocturna se llevará a cabo el próximo jueves 13 de agosto de 2026.

Es el momento perfecto para romper la rutina de la semana y ver a Bogotá desde una perspectiva diferente, aprovechando que las calles se transforman en escenarios de recreación.

En cuanto al horario, la actividad está programada para iniciar oficialmente a las 6:30 de la tarde. Desde ese momento, los corredores viales seleccionados estarán dispuestos exclusivamente para los ciudadanos, permitiendo una movilidad sostenible y segura durante la noche capitalina.

Te recomendamos planear tu regreso con tiempo y revisar las estaciones recreativas que estarán distribuidas en el trayecto para que puedas hidratarte o participar en las actividades complementarias.

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¿Cuál es el recorrido y qué vías estarán habilitadas para la Ciclovía Nocturna?

Aunque los 94,01 kilómetros cubren gran parte de la ciudad, este año hay un protagonismo especial para la carrera Séptima.

Como parte de la estrategia para resaltar el dinamismo de la ciudad, se realizará un ciclopaseo temático denominado "Paseo bajo las Estrellas", que recorrerá varios sectores de los Distritos Creativos de Bogotá.

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Este recorrido específico tendrá su punto de encuentro en la calle 12 con carrera Séptima. Desde allí, los participantes avanzarán hacia el norte de la ciudad hasta llegar a la calle 60 con carrera Séptima, que será el punto de llegada.

Durante este trayecto por la emblemática Séptima, encontrarás estaciones con actividades recreativas e información cultural en los siguientes puntos:

Carrera Séptima con calle 15.

Carrera Séptima con calle 28.

Carrera Séptima con calle 60.

Estas paradas están diseñadas no solo para el descanso, sino para que conozcas la oferta cultural de los territorios y los protocolos de cuidado que se implementan en la Bogotá nocturna.

¿Cómo puedes inscribirte para el ciclopaseo en Bogotá?

Es importante que hagas una distinción: mientras que la Ciclovía Nocturna general es de libre acceso para todo el mundo, el ciclopaseo organizado por los Distritos Creativos requiere una inscripción previa.

Si quieres ser parte del grupo oficial que recorrerá la carrera Séptima con guía y actividades especiales, deberás diligenciar un formulario dispuesto por la organización antes del evento.

Este registro es fundamental para que el IDRD y las entidades distritales puedan gestionar la logística y conocer cuántas personas asistirán, garantizando que la jornada sea segura para todos.

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No olvides realizar este proceso con tiempo, ya que estos recorridos suelen ser muy populares y el interés de la ciudadanía siempre es alto.

Recuerda que esta jornada busca promover la actividad física y la apropiación del espacio público en un ambiente familiar.

