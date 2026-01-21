Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Los beneficios que aliviarán el bolsillo de usuarios de TuLlave y TransMiPass en 2026

Los beneficios que aliviarán el bolsillo de usuarios de TuLlave y TransMiPass en 2026

Usuarios del transporte público en Bogotá estarían a punto de recibir nuevas ventajas en 2026, tras conocerse detalles sobre subsidios y descuentos que se aplicarían con las tarjetas.

Beneficios para usuarios de TuLalle y TransMiPass en 2026
Subsidio TuLlave y TransMiPass
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX , tomada de TransMilenio
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 21 de ene, 2026

Los sistemas de recarga y pago electrónico TransMiPass y TuLlave incluirán este año una serie de beneficios adicionales para los usuarios del transporte público que hacen uso de TransMilenio, SITP y otros servicios integrados en Bogotá y su región metropolitana.

La información fue dada a conocer por las autoridades de movilidad, que buscan incentivar el uso seguro y eficiente del transporte.

Puedes leer: Bogotá define calendario y requisitos para el subsidio de transporte escolar 2026

¿Quiénes aplican a el subsidio de TuLlave y TransMiPass?

Entre los principales beneficios que se esperan para 2026 está la implementación de subsidios dirigidos a poblaciones específicas, con el objetivo de facilitar la conectividad para sectores con mayores necesidades. Según lo anunciado, estas ayudas estarán disponibles para:

  • Personas de la tercera edad.
  • Estudiantes estrato 1 y 2.
  • Ciudadanos que cumplan con ciertos criterios socioeconómicos que les permitan acceder a tarifas diferenciadas.

Aunque para 2026 se autorizó un incremento en la tarifa del transporte, la Alcaldía de Bogotá confirmó que continuarán los apoyos dirigidos a la población en condición de vulnerabilidad.

A través del programa Ingreso Mínimo Garantizado, se seguirá entregando un número determinado de pasajes gratuitos a personas pertenecientes a grupos priorizados, como adultos mayores, personas con discapacidad y hogares en situación de pobreza.

La cantidad de pasajes asignados no es igual para todos los beneficiarios, ya que depende de factores como la clasificación en el Sisbén y otras condiciones socioeconómicas.

Con esta medida, la administración distrital busca aliviar el gasto en transporte de quienes tienen menor capacidad de generación de ingresos.

La distribución establecida es la siguiente: 106.000 pasajes para personas con discapacidad, 236.000 para personas en pobreza extrema y moderada y 294.000 para personas mayores.

Puedes leer: TransMilenio estrena pago sin tarjeta en Bogotá, ¿adiós a la tarjeta TuLlave?

Otro beneficio vigente para este año es la ampliación del tiempo de transbordo, que pasó de 110 a 125 minutos. Este ajuste permite a los usuarios realizar conexiones entre servicios zonales y troncales sin pagar un pasaje adicional, siempre que se mantengan dentro del tiempo establecido.

TransMiPass es una modalidad de abono que funciona como un paquete de pasajes y permite el acceso al Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.

De acuerdo con TransMilenio, este producto está pensado especialmente para usuarios frecuentes que utilizan el sistema entre cuatro y seis veces al día.El plan incluye 65 pasajes mensuales, lo que representa un ahorro significativo frente a la tarifa individual.

Durante el año en curso, cada viaje tiene un costo de $2.461, es decir, $1.088 menos que el valor regular del pasaje. No obstante, este ahorro se hace efectivo únicamente si el usuario utiliza la totalidad de los pasajes incluidos en el paquete.

Mira también: La millonada que TransMilenio pierde cada año por los colados

