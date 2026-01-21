Los beneficios que aliviarán el bolsillo de usuarios de TuLlave y TransMiPass en 2026

Los sistemas de recarga y pago electrónico TransMiPass y TuLlave incluirán este año una serie de beneficios adicionales para los usuarios del transporte público que hacen uso de TransMilenio, SITP y otros servicios integrados en Bogotá y su región metropolitana.

La información fue dada a conocer por las autoridades de movilidad, que buscan incentivar el uso seguro y eficiente del transporte.

¿Quiénes aplican a el subsidio de TuLlave y TransMiPass?

Entre los principales beneficios que se esperan para 2026 está la implementación de subsidios dirigidos a poblaciones específicas, con el objetivo de facilitar la conectividad para sectores con mayores necesidades. Según lo anunciado, estas ayudas estarán disponibles para:



Personas de la tercera edad.

Estudiantes estrato 1 y 2.

Ciudadanos que cumplan con ciertos criterios socioeconómicos que les permitan acceder a tarifas diferenciadas.

Aunque para 2026 se autorizó un incremento en la tarifa del transporte, la Alcaldía de Bogotá confirmó que continuarán los apoyos dirigidos a la población en condición de vulnerabilidad.

A través del programa Ingreso Mínimo Garantizado, se seguirá entregando un número determinado de pasajes gratuitos a personas pertenecientes a grupos priorizados, como adultos mayores, personas con discapacidad y hogares en situación de pobreza.

La cantidad de pasajes asignados no es igual para todos los beneficiarios, ya que depende de factores como la clasificación en el Sisbén y otras condiciones socioeconómicas.

Con esta medida, la administración distrital busca aliviar el gasto en transporte de quienes tienen menor capacidad de generación de ingresos.

La distribución establecida es la siguiente: 106.000 pasajes para personas con discapacidad, 236.000 para personas en pobreza extrema y moderada y 294.000 para personas mayores.

Otro beneficio vigente para este año es la ampliación del tiempo de transbordo, que pasó de 110 a 125 minutos. Este ajuste permite a los usuarios realizar conexiones entre servicios zonales y troncales sin pagar un pasaje adicional, siempre que se mantengan dentro del tiempo establecido.

TransMiPass es una modalidad de abono que funciona como un paquete de pasajes y permite el acceso al Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.

De acuerdo con TransMilenio, este producto está pensado especialmente para usuarios frecuentes que utilizan el sistema entre cuatro y seis veces al día.El plan incluye 65 pasajes mensuales, lo que representa un ahorro significativo frente a la tarifa individual.

Durante el año en curso, cada viaje tiene un costo de $2.461, es decir, $1.088 menos que el valor regular del pasaje. No obstante, este ahorro se hace efectivo únicamente si el usuario utiliza la totalidad de los pasajes incluidos en el paquete.

