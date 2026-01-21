Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ CAE EN BROMA
SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
SALUD DE ANUEL AA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Bogotá define calendario y requisitos para el subsidio de transporte escolar 2026

Bogotá define calendario y requisitos para el subsidio de transporte escolar 2026

Descubre a continuación las fechas de verificación y los criterios para acceder a este beneficio en la capital.

Bogotá define calendario y requisitos para el subsidio de transporte escolar 2026
Bogotá define calendario y requisitos para el subsidio de transporte escolar 2026
Foto: TransMilenio y Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 21 de ene, 2026

Bogotá se prepara para un nuevo año académico bajo la premisa de que la educación es una prioridad absoluta para el desarrollo de la ciudad. La Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), oficializó el cronograma de pagos y verificación de asistencia para el subsidio de transporte escolar correspondiente a la vigencia 2026.

Para este 2026, la administración distrital ha decidido redoblar esfuerzos, proyectando una inversión que asciende a los 28.000 millones de pesos, consolidando así una de las redes de apoyo a la movilidad escolar más robustas de la región.

Puedes leer: Colegios privados y cobros en 2026: lo que sí pueden cobrar y lo que está prohibido

Cronograma de pago del subsidio de transporte escolar 2026

Para que el proceso sea transparente y eficiente, la SED ha establecido cinco ciclos de verificación y pago. Es fundamental que los padres de familia y acudientes tengan en cuenta que el pago no es automático, sino que está estrictamente ligado al reporte de asistencia que el colegio entrega periódicamente.

Te puede interesar

  1. Subsidio de transporte escolar 2026 está ya disponible; pagan por Daviplata
    Subsidio de transporte escolar 2026 está ya disponible
    Foto: TransMilenio, Daviplata y Labs.google
    Información de servicio

    Subsidio de transporte escolar 2026 está ya disponible; pagan por Daviplata

  2. Así puedes saber si eres beneficiario del subsidio escolar 2026 y dónde puedes reclamarlo
    Así puedes saber si eres beneficiario del subsidio escolar 2026 y dónde puedes reclamarlo
    Foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Información de servicio

    Así puedes saber si eres beneficiario del subsidio escolar 2026 y dónde puedes reclamarlo

A continuación, se detallan los periodos en los que se revisará la asistencia y las fechas estimadas en las que el recurso llegará a las familias:

  • Ciclo 1: La verificación de asistencia se realizará entre el 20 y el 27 de marzo. El abono se estima para la tercera semana de mayo.
  • Ciclo 2: Los colegios reportarán la asistencia entre el 25 y el 29 de mayo, con un pago previsto para la tercera semana de julio.
  • Ciclo 3: Se verificará la asistencia del 3 al 11 de agosto, y el beneficio se entregará en la tercera semana de septiembre.
  • Ciclo 4: El reporte se dará entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, mientras que el pago se efectuará en la cuarta semana de noviembre.
  • Ciclo 5: El cierre del año tendrá su verificación del 23 al 27 de noviembre, y el último pago se realizará en la última semana de diciembre.

Puedes leer: TransMilenio estrena pago sin tarjeta en Bogotá, ¿adiós a la tarjeta TuLlave?

Es vital recordar que el monto depositado dependerá directamente de los días en que el estudiante asistió efectivamente a clase; cualquier inasistencia (justificada o no) será descontada del total del ciclo.

Publicidad

Además, si existe alguna inconformidad con el monto, los ciudadanos cuentan con un plazo de 30 días calendario después del abono para presentar reclamaciones.

Te puede interesar

  1. Nuevos montos del subsidio familiar en cajas de compensación 2026
    Nuevos montos del subsidio familiar en cajas de compensación 2026
    Foto: Labs.google
    Información de servicio

    Nuevos montos del subsidio familiar en cajas de compensación 2026, ¿se ajusta al bolsillo?

  2. Subsidio de vivienda estos grupos del Sisbén pueden pedir hasta $52 millones.jpg
    Subsidio de vivienda: estos grupos del Sisbén pueden pedir hasta $52 millones
    Foto creada con Image FX
    Información de servicio

    Grupos del Sisbén que pueden acceder al Subsidio de vivienda hasta por $52 millones

¿Quiénes pueden acceder al subsidio de transporte escolar en 2026?

Los aspirantes deben residir permanentemente en Bogotá, estar matriculados en una institución educativa oficial del Distrito en jornada diurna (a excepción de estudiantes con discapacidad, que pueden estudiar de noche) y cursar desde prejardín hasta grado 11°.

Publicidad

Otro factor determinante es la distancia entre el hogar y el colegio. Para estudiantes de 1° a 11°, la distancia debe ser superior a 2 kilómetros; para los más pequeños (Pre-Jardín, Jardín y Transición), el límite es de 1 kilómetro.

En el caso de estudiantes con discapacidad, el requisito de distancia mínima es siempre de 1 kilómetro, sin importar el grado académico. Además, la vivienda debe estar ubicada en una Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) que presente déficit de cupos escolares para el grado requerido.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

TransMilenio

TuLlave

Subsidio escolar

Subsidios del Gobierno

Bogotá