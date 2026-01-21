Bogotá define calendario y requisitos para el subsidio de transporte escolar 2026

Bogotá se prepara para un nuevo año académico bajo la premisa de que la educación es una prioridad absoluta para el desarrollo de la ciudad. La Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), oficializó el cronograma de pagos y verificación de asistencia para el subsidio de transporte escolar correspondiente a la vigencia 2026.

Para este 2026, la administración distrital ha decidido redoblar esfuerzos, proyectando una inversión que asciende a los 28.000 millones de pesos, consolidando así una de las redes de apoyo a la movilidad escolar más robustas de la región.

Cronograma de pago del subsidio de transporte escolar 2026

Para que el proceso sea transparente y eficiente, la SED ha establecido cinco ciclos de verificación y pago. Es fundamental que los padres de familia y acudientes tengan en cuenta que el pago no es automático, sino que está estrictamente ligado al reporte de asistencia que el colegio entrega periódicamente.



A continuación, se detallan los periodos en los que se revisará la asistencia y las fechas estimadas en las que el recurso llegará a las familias:

Ciclo 1: La verificación de asistencia se realizará entre el 20 y el 27 de marzo. El abono se estima para la tercera semana de mayo.

Ciclo 2: Los colegios reportarán la asistencia entre el 25 y el 29 de mayo, con un pago previsto para la tercera semana de julio.

Ciclo 3: Se verificará la asistencia del 3 al 11 de agosto, y el beneficio se entregará en la tercera semana de septiembre.

Ciclo 4: El reporte se dará entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, mientras que el pago se efectuará en la cuarta semana de noviembre.

Ciclo 5: El cierre del año tendrá su verificación del 23 al 27 de noviembre, y el último pago se realizará en la última semana de diciembre.

Es vital recordar que el monto depositado dependerá directamente de los días en que el estudiante asistió efectivamente a clase; cualquier inasistencia (justificada o no) será descontada del total del ciclo.

Además, si existe alguna inconformidad con el monto, los ciudadanos cuentan con un plazo de 30 días calendario después del abono para presentar reclamaciones.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio de transporte escolar en 2026?

Los aspirantes deben residir permanentemente en Bogotá, estar matriculados en una institución educativa oficial del Distrito en jornada diurna (a excepción de estudiantes con discapacidad, que pueden estudiar de noche) y cursar desde prejardín hasta grado 11°.

Otro factor determinante es la distancia entre el hogar y el colegio. Para estudiantes de 1° a 11°, la distancia debe ser superior a 2 kilómetros; para los más pequeños (Pre-Jardín, Jardín y Transición), el límite es de 1 kilómetro.

En el caso de estudiantes con discapacidad, el requisito de distancia mínima es siempre de 1 kilómetro, sin importar el grado académico. Además, la vivienda debe estar ubicada en una Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) que presente déficit de cupos escolares para el grado requerido.