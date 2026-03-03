Caso Zulma Guzmán: Se destapa nuevo detalle que da giro de impacto en la investigación

Continúa la investigación por el fallecimiento de dos menores en el norte de Bogotá, en donde la Fiscalía General de la Nación indaga si Zulma Guzmán realizó otros envíos contaminados con talio a familiares de las víctimas. Al punto que los investigadores buscan establecer si el paquete entregado el 4 de abril de 2025 en el domicilio del economista Juan de Bedout fue un hecho aislado o no.

Ante esto, el foco de las autoridades no se limita únicamente a la empresaria, quien está retenida en Londrés, sino también a su amiga cercana, Zenaida Vargas Pava. La fiscal Elsa Cristina Reyes ha solicitado información detallada a plataformas de mensajería y domicilios como Rapigo, Domencoop, Mensajeros Urbanos, Rappi y Didi para verificar los envíos.

Inicialmente, se conoció que una de estas aplicaciones ya reportó tres solicitudes de servicios vinculadas a Zenaida los días 8 de enero, y 3 y 5 de abril de 2025. Situación por la cual, se convierte esto en un punto crucial para la investigación es el origen de estos pedidos, un edificio en la calle 93.



Las autoridades recuerdan el antecedente de años atrás, en el cual, Alicia Graham Sardi, madre de una de las menores fallecidas, también perdió la vida tras presentar altos niveles de talio en su organismo. Este químico, habría sido adquirido por Zulma Guzmán fuera de Colombia, y conseguido en Brasil, según el ente acusador.



¿Cuándo será extraditada Zulma Guzmán?

Zulma Guzmán fue capturada el 16 de diciembre en el río Támesis, en Londres, tras lo que aparentemente fue un intento de quitarse la vida, pero, las autoridades confirmaron que esta estaba huyendo de las autoridades.

Actualmente se encuentra recluida en la cárcel HMP Bronzefield, desde donde compareció virtualmente ante la Corte de Magistrados de Westminster.

Sin embargo, pese a la buena comunicación de Colombia y Reino Unido. la extradición la empresaria presenta demoras debido a las evaluaciones sobre su salud mental alegada por la defensa. El cronograma judicial en Londres es estricto: la Fiscalía británica tiene hasta el 30 de marzo para presentar la acusación formal.

Finalmente, se conoció que la defensa podrá entregar sus pruebas hasta el 15 de junio, por lo cual, se estima que el proceso técnico podría extenderse hasta finales de 2026 o incluso 2027.

