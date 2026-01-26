Revelan testimonio del padre de las menores envenenadas con talio: “Zulma me llama”

En las últimas horas, Juan de Bedout, padre de las menores envenenadas con talio, rindió ante la Fiscalía General de la Nación su versión y relación que tenía con Zulma Guzmán, al punto que el economista describió su vínculo con la capturada como un “error” pasajero que provocó toda lo sucedido.

Inicialmente, comentó que conoció a Zulma Guzmán en la universidad, pero su relación extramatrimonial no inició sino hasta el año 2015, durante escasos meses. Pese a eso, este comentó que intentó hacerle entender a la empresaria que no se encontraba interesado a seguir en la relación.

Tanto es así que De Bedout afirmó que en repetidas ocasiones, especialmente en 2022, le pidió que lo dejara en paz. Debido a que este se encontraba más interesado en su familia que seguir teniendo una relación con ella. Sin embargo, tras el fallecimiento de su esposa, Alicia, Guzmán reaparece con regalos, libros de autoayuda y cuadros.



“Ella trataba de comunicarse conmigo a través de amigos, pero yo les decía que no la pusieran en contacto conmigo. Ella decía que por qué no la llamaba más, que por qué no nos veíamos, que nosotros pasábamos rico, que yo le decía que me gustaba.”, afirmó el economista.



¿Cómo reaccionó Zulma Guzmán ante la negativa de Juan de Bedout?

Pese a la insistencia de la empresaria, De Bedout continúo rechazando, tanto es así que en su declaración a la Fiscalía explicó que tras la negativa y verlo con una nueva pareja Zulma Guzmán comenzó a lanzarle varios mensajes con insultos por WhatsApp, al punto que lo tildó “imbécil".

Recordemos que las autoridades señalan a Guzmán como la responsable de enviar frambuesas con chocolate impregnadas con niveles letales de talio a la vivienda de De Bedout en 2025, causando la muerte de dos niñas. Las investigaciones sugieren que este no fue un ataque aislado, pues Alicia Graham, difunta esposa del economista, también presentó altas concentraciones de esta sustancia antes de fallecer.

Sumado a esto, se conoció que De Bedout entregó pruebas de un acoso técnico. Cámaras de seguridad captaron a la empresaria ingresando al edificio del economista, esto fingiendo interés en arrendar un apartamento para intentar adherir un dispositivo GPS al vehículo de la familia.

Tanto es así que la mujer logró ingresar a la vivienda al menos en tres ocasiones, incluyendo eventos sociales y periodos de remodelación.

Por otro lado, la captura de la empresaria se presentó en el Reino Unido cuando al ser abordada por la Interpol, la mujer saltó al río Támesis en un intento desesperado por evadir a las autoridades. Aunque intentó huir hacia Brasil, fue detenida en Londres, donde actualmente avanza su proceso de extradición hacia Colombia.

