Medicina Legal revela informe de niñas fallecidas por talio; no solo comieron frambuesas

El complejo entramado judicial por el caso del talio en Bogotá sumó una nueva pieza que ha vuelto a sacudir la investigación. Esta vez, el foco se desplazó hacia los registros oficiales que contradicen una de las versiones públicas más relevantes sobre la entrega de las frambuesas contaminadas que terminaron en una tragedia, ¿qué dice Medicina Legal?

Zenaida Pava Vargas, señalada dentro del proceso como la persona que habría entregado el paquete al domiciliario el 4 de abril de 2025, ha insistido en que no se encontraba en Colombia para esa fecha.



Su defensa, encabezada por su hermano y abogado Álvaro Pava, sostuvo que ella llevaba varios años residiendo fuera del país y que, por tanto, no podía estar vinculada con ese momento clave de la investigación.



Sin embargo, esa afirmación empezó a desdibujarse tras la consulta directa a bases de datos oficiales. Según se reveló en el programa Los Informantes, los movimientos migratorios registrados por Migración Colombia ubican a Zenaida Pava en Bogotá durante el periodo en el que se produjo la entrega del producto. Esta información, proveniente de una fuente estatal, abrió nuevas preguntas dentro del proceso.

Mientras tanto, la investigación mantiene como principal sospechosa a Zulma Guzmán Castro, señalada de estar detrás del envío del talio. Al ser consultada sobre su relación con ella, Zenaida Pava negó conocerla y aseguró que su círculo social es limitado y familiar. No obstante, las autoridades continúan cruzando información para establecer vínculos y responsabilidades.

El caso se remonta a una serie de episodios que comenzaron años antes del hecho más reciente. En diciembre de 2020, la madre de una de las menores presentó síntomas severos que desconcertaron inicialmente a los médicos. Un especialista identificó rápidamente señales compatibles con exposición a talio, diagnóstico que luego fue confirmado mediante exámenes de laboratorio.

Aunque hubo una recuperación parcial tras el tratamiento, su estado de salud se deterioró tiempo después. Este antecedente se convirtió en una pieza clave para los investigadores, quienes advirtieron un patrón que volvió a repetirse años más tarde.

Caso Zulma Guzmán: informe de toxicología reveló detalles sobre muerte por talio

El expediente judicial incorporó un informe clave elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, documento que ya fue conocido por la Fiscalía General de la Nación. El análisis se centró en los alimentos consumidos por las menores el 3 de abril de 2025, con resultados precisos que fortalecen una de las principales hipótesis del caso.

El dictamen evaluó tres productos: galletas, café y frambuesas. Según el informe, en las galletas horneadas y en el café no se detectaron las sustancias investigadas, descartando que estos elementos hayan sido el vehículo del talio.

La atención de los peritos se concentró entonces en las frambuesas cubiertas con chocolate. En esa muestra se identificó la presencia de talio en una concentración superior a 20 microgramos por mililitro, un nivel considerado extremadamente alto dentro de los parámetros forenses.

El documento también confirmó que el contenido gástrico de las víctimas presentaba concentraciones similares, lo que permitió establecer una relación directa entre el alimento consumido y la sustancia detectada. Este hallazgo se convirtió en uno de los soportes técnicos más relevantes dentro de la investigación.