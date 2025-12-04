Talio: el metal invisible que apareció en la tragedia de dos niñas en Bogotá

La presencia de talio en el organismo de dos niñas que murieron en Bogotá encendió las alarmas de las autoridades sanitarias y judiciales. La sustancia apareció como la causa letal tras los análisis hechos por Medicina Legal, luego de que varios jóvenes y un adulto resultaran intoxicados. La primera menor falleció el 5 de abril y, cuatro días después, se confirmó la muerte de la segunda, un caso que rápidamente pasó a manos de la Fiscalía para determinar cómo llegó este metal al alimento que consumieron.

Los estudios forenses revelaron que las víctimas habían ingerido frambuesas contaminadas con talio. El informe entregado a la Fiscalía permitió abrir una línea de investigación y continuar con la revisión del resto de afectados, entre ellos un joven mayor de edad que sobrevivió, pero continúa con secuelas que han dificultado los interrogatorios. Con este contexto, el país volvió a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿qué es exactamente el talio y por qué puede causar tanto daño?

¿Qué es el talio?

El talio es un metal suave, de tono blanco azulado, presente de manera natural en pequeñas cantidades en la corteza terrestre. En estado puro no tiene olor ni sabor, lo que facilita que pase desapercibido si entra en contacto con alimentos o bebidas. También se encuentra en forma de sales al combinarse con cloro, flúor, bromo o yodo.

Aunque su nombre no es común en la conversación diaria, forma parte de diferentes procesos industriales. Se utiliza en dispositivos electrónicos, interruptores y ciertos equipos de medición. Incluso ha tenido uso en la fabricación de anteojos especiales y en pruebas médicas que evalúan condiciones cardíacas. Antes de 1972 llegó a utilizarse como veneno para roedores, pero su empleo quedó prohibido por el nivel de daño que podía generar en seres humanos.

¿Cómo ocurre la exposición al talio?

La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades señala que la exposición puede darse por el aire, el agua o los alimentos. Sin embargo, los niveles en aire y agua suelen ser bajos. El problema real se presenta en cultivos contaminados.

Cuando plantas de energía a carbón, cementeras o procesos de fundición liberan talio al ambiente, el metal cae al suelo y es absorbido con facilidad por las raíces. Esto hace que frutas y vegetales puedan contenerlo sin que sea detectable a simple vista o por el sabor.

Una vez ingerido, el talio pasa al torrente sanguíneo y llega rápido al hígado y los riñones. El cuerpo tarda horas en empezar a eliminarlo: la orina lo muestra desde la primera hora y las heces después de 24 horas. Aun así, parte del metal permanece en los órganos, y solo la mitad logra salir del organismo en un periodo de aproximadamente tres días.

¿Por qué es tan peligroso?

El talio es una de las sustancias más tóxicas que pueden entrar al cuerpo. Su peligrosidad se debe a que afecta de forma directa el sistema nervioso, los pulmones, el corazón, el hígado y los riñones.

Incluso pequeñas cantidades pueden generar efectos intensos: vómito, diarrea, alteraciones neurológicas y pérdida temporal del cabello. La literatura científica menciona que dosis tan bajas como un gramo pueden ser letales, lo que coincide con los hallazgos de las autoridades en el caso de Bogotá.

La tragedia de las dos niñas volvió a poner en evidencia el riesgo de este metal, su capacidad de pasar inadvertido y el impacto inmediato que tiene en el cuerpo humano. Mientras la investigación sigue su curso, el talio se convierte nuevamente en un nombre que preocupa por su toxicidad y por lo difícil que es detectarlo antes de que produzca daño.