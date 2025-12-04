Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Mujer expone infidelidad durante concierto de Grupo Firme: "Con el esposo de mi hermana"

Mujer expone infidelidad durante concierto de Grupo Firme: "Con el esposo de mi hermana"

Una grabación compartida en redes, registrada durante el concierto del grupo mexicano, dio lugar a comentarios sobre una presunta relación entre dos integrantes de una misma familia.

Concierto de Grupo Firme
Mujer expone a su cuñado por infidelidad en concierto de Grupo Firme
Foto: captura de video de Jonathan Bernard
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de dic, 2025

Durante un concierto de Grupo Firme realizado recientemente en Chiapas, una publicación en redes sociales dio a conocer una acusación sobre una presunta infidelidad que habría ocurrido en el evento.

La difusión comenzó cuando una usuaria afirmó que su prima asistió al concierto acompañada del esposo de su hermana, hecho que fue señalado en un video grabado durante la presentación de la agrupación.

Puedes leer: Video: mujer encuentra a su esposo siéndole infiel en su propia casa con un hombre

Infidelidad en concierto de Grupo Firme

El material compartido mostraba parte del espectáculo y una toma desde el público, donde se observan dos personas juntas en el área cercana al escenario. En la publicación se indicó que se trataba de los señalados, aunque las imágenes no permiten confirmar identidades con precisión.

La acusación fue acompañada por un mensaje en el que se relataba el parentesco entre los involucrados y la relación sentimental que se insinuaba."Con cada video que sale de este concierto nos dimos cuenta que mi prima anda con el esposo de mi hermana".

Publicidad

Aunque la autora original del mensaje no dio más detalles, la escena se viralizó debido a la insinuación de una doble traición familiar. Tampoco se han difundido pruebas adicionales que verifiquen la información o que aclaren de manera directa lo ocurrido durante el evento.

No hay registros de comunicados por parte de la posible familia involucrada ni se han conocido datos que amplíen la situación expuesta en internet.

Puedes leer:Mujer pilla a su novio saliendo del motel con su nuera; mando las fotos al grupo de la familia

El caso continúa circulando únicamente a través del contenido compartido en redes sociales, limitado al video y a los mensajes publicados por usuarios. Tras las reacciones y preguntas de curiosos, la mujer evitó dar más detalles y el video fue retirado de la plataforma.

Mira también: El precio de la INFIDELIDAD: EL FUERTE CASTIGO que recibe la pareja infiel del concierto de COLDPLAY

Publicidad

