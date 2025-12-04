Mujer expone infidelidad durante concierto de Grupo Firme: "Con el esposo de mi hermana"

Durante un concierto de Grupo Firme realizado recientemente en Chiapas, una publicación en redes sociales dio a conocer una acusación sobre una presunta infidelidad que habría ocurrido en el evento.

La difusión comenzó cuando una usuaria afirmó que su prima asistió al concierto acompañada del esposo de su hermana, hecho que fue señalado en un video grabado durante la presentación de la agrupación.

Infidelidad en concierto de Grupo Firme

El material compartido mostraba parte del espectáculo y una toma desde el público, donde se observan dos personas juntas en el área cercana al escenario. En la publicación se indicó que se trataba de los señalados, aunque las imágenes no permiten confirmar identidades con precisión.



La acusación fue acompañada por un mensaje en el que se relataba el parentesco entre los involucrados y la relación sentimental que se insinuaba."Con cada video que sale de este concierto nos dimos cuenta que mi prima anda con el esposo de mi hermana".



La situación fue replicada por una creadora de contenido que suele compartir material viral, lo que generó que el caso alcanzara mayor alcance en plataformas digitales. El video fue retomado en distintas cuentas, donde se republicó con el relato adjunto sobre la supuesta infidelidad.

Esto incrementó la circulación del contenido y logró que el tema figurara entre los más comentados en las horas posteriores a su publicación inicial.

Se volvió viral el concierto de Grupo Firme en Chiapas luego de que una joven afirmara que descubrió una presunta infidelidad familiar gracias a los videos del palenque. No existe imagen de los implicados, solo el testimonio que desató la polémica.#GrupoFirme #Chiapas #Viral… pic.twitter.com/onniBvQMB2 — Rotativo de México (@rotativodemex) December 2, 2025

Como resultado de la viralización, la grabación acumuló diversas reacciones en redes sociales. Usuarios comentaron sobre el contenido del video, la acusación realizada y la presencia de las personas en el concierto.

Las interacciones incluyeron preguntas sobre la relación entre los asistentes señalados, solicitudes de más detalles y comentarios relacionados con la falta de confirmación sobre las identidades mostradas en el material.

Aunque la autora original del mensaje no dio más detalles, la escena se viralizó debido a la insinuación de una doble traición familiar. Tampoco se han difundido pruebas adicionales que verifiquen la información o que aclaren de manera directa lo ocurrido durante el evento.

No hay registros de comunicados por parte de la posible familia involucrada ni se han conocido datos que amplíen la situación expuesta en internet.

El caso continúa circulando únicamente a través del contenido compartido en redes sociales, limitado al video y a los mensajes publicados por usuarios. Tras las reacciones y preguntas de curiosos, la mujer evitó dar más detalles y el video fue retirado de la plataforma.

