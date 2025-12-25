Temblor en Colombia este 25 de diciembre despertó a varios del guayabo, ¿lo sentiste?

Un temblor tomó por sorpresa a cientos de ciudadanos en Colombia en plena víspera de Navidad. El movimiento telúrico se registró en la madrugada de este miércoles 25 de diciembre y tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, una zona conocida por su constante actividad sísmica.

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano, el evento ocurrió a las 12:31 a. m., hora local, y alcanzó una magnitud de 3.6, con una profundidad de 150 kilómetros.

Puedes leer: Los errores imperdonables que cometen las personas en medio de un temblor, según expertos



Aunque no se trató de un sismo de gran magnitud, su profundidad y el horario en el que ocurrió hicieron que fuera percibido por habitantes de varias poblaciones cercanas.

Publicidad

El temblor se sintió con claridad en municipios como Los Santos, ubicado a tan solo 7 kilómetros del epicentro, Jordán, a 9 kilómetros, y Zapatoca, a 13 kilómetros. En estas zonas, varios residentes reportaron haber sentido un movimiento fuerte y breve, suficiente para despertarlos en medio de la noche.

En redes sociales, especialmente en plataformas como X y Facebook, comenzaron a circular mensajes de ciudadanos que relataron cómo vivieron el momento. Algunos señalaron que estaban preparando celebraciones familiares o descansando tras la Nochebuena, cuando sintieron el remezón. Otros aseguraron que el movimiento fue corto, pero lo suficientemente intenso para generar susto.

Publicidad

Santander es uno de los departamentos con mayor actividad sísmica en el país, especialmente en el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una región donde se presentan movimientos telúricos con frecuencia. Los Santos, en particular, es uno de los municipios que más registra este tipo de eventos, por lo que sus habitantes están relativamente acostumbrados, aunque eso no evita la preocupación en fechas especiales como la Navidad.

Puedes leer: VIDEO: periodista sufre ataque de pánico en pleno programa por temblor

No se reportan afectaciones tras temblor en Navidad

Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado afectaciones estructurales ni personas lesionadas como consecuencia del temblor. Organismos de gestión del riesgo indicaron que se mantiene el monitoreo constante de la zona y recordaron a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y seguir las recomendaciones oficiales ante este tipo de eventos.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró que este tipo de movimientos hacen parte del comportamiento natural del territorio y que Colombia, por su ubicación geográfica, es un país con actividad sísmica permanente. Por eso, insistieron en la importancia de que las familias conozcan los protocolos básicos de seguridad y tengan planes de emergencia, incluso durante celebraciones o fechas festivas.

