Fallece querido actor de 'Volver al futuro' tras complicada cirugía de espalda

El mundo del cine despide a Matt Clark, actor estadounidense reconocido por su participación en Volver al futuro III, quien falleció a los 89 años en su casa ubicada en Austin. Su partida fue confirmada por su familia a medios especializados, generando reacciones entre seguidores del cine clásico y fanáticos de la famosa trilogía.

Clark tuvo una carrera extensa que se desarrolló durante varias décadas, especialmente dentro del género western, donde construyó una imagen sólida como actor de carácter. Sin embargo, para una generación entera de espectadores su rostro quedó ligado para siempre a la tercera entrega de la saga protagonizada por Michael J. Fox, dirigida por Robert Zemeckis.

Puedes leer: Imposible no llorar: el emotivo reencuentro de los protagonistas de 'Volver al futuro'



Según relató su esposa, Sharon Mays, el actor había sido sometido a una cirugía de espalda y posteriormente presentó complicaciones severas. El desenlace ocurrió en su residencia, rodeado de su entorno cercano.

Medios como TMZ y Variety difundieron las primeras declaraciones de la familia, que lo describieron como un profesional apasionado por su oficio y poco interesado en los reflectores.

Nacido el 25 de noviembre de 1936 en Washington D. C., Clark inició su camino artístico después de cumplir un breve servicio en el Ejército estadounidense. Tras su regreso, estudió en la Universidad George Washington y decidió dedicarse de lleno a la actuación, una vocación que mantendría hasta el final de su vida.

Murió Matt Clark, actor de Volver al futuro III

Publicidad

Durante los años 60 y 70, se convirtió en un rostro habitual de las películas del oeste. Su físico y presencia escénica lo llevaron a interpretar personajes duros, ambiguos o antagonistas, roles muy demandados cuando el género comenzó a transformarse y a explorar historias más complejas.

En esa etapa compartió créditos con figuras legendarias como Clint Eastwood y John Wayne, consolidando su lugar dentro de la industria.

Publicidad

Su trayectoria no se limitó al cine. También participó en producciones televisivas muy populares de distintas épocas, entre ellas Bonanza, Kung Fu, Dinastía y Grace Under Fire. Estas apariciones lo mantuvieron vigente ante nuevas audiencias, incluso cuando el western dejó de dominar la pantalla.

Puedes leer: Lista completa de ganadores en Premios Oscar 2026: Paul Thomas Anderson arrasó



Recordado papel en Volver al futuro III

En los años 80 también formó parte de producciones consideradas de culto, como The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension y una adaptación cinematográfica de El Llanero Solitario.

No obstante, su participación en Volver al futuro III terminó siendo el papel más recordado entre el público masivo, especialmente por el impacto global de la trilogía.

La tercera parte de la saga llevó a los protagonistas al Lejano Oeste, un escenario perfecto para un actor con la experiencia de Clark. Su presencia aportó autenticidad a la ambientación y lo conectó con una nueva generación de espectadores que quizás no conocían su trayectoria previa.