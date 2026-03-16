Lista completa de ganadores en Premios Oscar 2026: Paul Thomas Anderson arrasó

Conan O’Brien regresó al escenario con ese humor que lo caracteriza, recordándonos por qué es una leyenda de la comedia, aunque esta vez le puso un toque de picante a la noche.

La edición 98 de los Oscar dejó a más de uno con la boca abierta, especialmente con el ascenso de una película que, tras años de espera para su director, finalmente se llevó la corona absoluta.

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Paul Thomas Anderson dejó de ser el eterno nominado para convertirse en el gran triunfador.



Su obra, 'Una batalla tras otra', no solo se llevó el premio gordo a Mejor Película, sino que acumuló un total de 6 estatuillas, incluyendo Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado.

Incluso Sean Penn, aunque no estuvo presente en la gala, sumó el tercer Oscar de su carrera como Mejor Actor de Reparto por esta misma cinta.

'Los pecadores' llegó a la ceremonia con un impresionante récord de 16 nominaciones, pero al final solo pudo concretar cuatro triunfos.

Sin embargo, la euforia estalló cuando Michael B. Jordan se alzó con el premio a Mejor Actor, dejando en el camino a un Timothée Chalamet que muchos daban por ganador.

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Jordan y Ryan Coogler (quien se llevó Guion Original) demostraron que la calidad de su relato sobre vampiros sureños tenía un peso de oro.

En las categorías femeninas, Jessie Buckley cumplió con todos los pronósticos y se coronó como la Mejor Actriz por su impactante papel en 'Hamnet'.

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Por otro lado, Amy Madigan dio la sorpresa en la categoría de reparto con su trabajo en 'Weapons', una de las actuaciones más comentadas de la temporada.

Además, este año fuimos testigos del debut de una nueva categoría: Mejor Casting, que también fue a parar a las manos del equipo de 'Una batalla tras otra'.

El toque internacional y animado lo pusieron 'Las guerreras K-pop' (también conocida como KPop Demon Hunters). Esta producción hizo historia para Netflix al llevarse Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original por el pegajoso tema "Golden".

Mientras tanto, Noruega dio el golpe en la categoría de Película Internacional con 'Valor sentimental', una cinta que logró imponerse a fuertes competidoras como la española 'Sirat'.

Lista Completa de Ganadores - Premios Oscar 2026