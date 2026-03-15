Conoce el orden de entrega de los Premios Óscar 2026: de Mejor Actriz a Mejor Película

La espera ha terminado para los amantes del séptimo arte. Este domingo 15 de marzo de 2026, el emblemático Dolby Theatre de Hollywood se viste de gala para celebrar la 98.ª entrega de los Premios Óscar 2026, el evento más prestigioso de la industria cinematográfica. Ante esto, Conan O'Brien repitiendo como anfitrión por segundo año consecutivo, la ceremonia promete una noche llena de humor y momentos históricos para el cine contemporáneo.

La edición de este año está marcada por una competencia feroz, tanto es así que la película "Sinners" (Pecadores) llega como la gran contendiente tras hacer historia con un total de 16 nominaciones. Sin embargo, expertos sugieren que el triunfo podría estar dividido: mientras que "Sinners" podría liderar el conteo total de premios.

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Por otro lado, el galardón a Mejor Película tiene como fuerte rival a "Una batalla tras otra" (One Battle After Another), protagonizada por Leonardo DiCaprio. Otros títulos destacados que buscan dejar su huella son "Frankenstein" de Guillermo del Toro y "Bugonia" de Yorgos Lanthimos.



Además, el orgullo latinoamericano está presente con la nominación de Juan Arredondo, el único colombiano que compite en esta edición de la Academia con la mejor producción categoría Mejor Cortometraje Documental con su proyecto 'Armado con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud'.



¿Cuál es el orden de entrega de los Premios Óscar 2026?

Una de las actualizaciones más esperadas en décadas ocurre finalmente en 2026. Por primera vez, la Academia entregará el premio a Mejor Casting, reconociendo oficialmente la labor fundamental de los directores de reparto en la creación de las historias que vemos en pantalla.

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Por lo cual, aquellos que deseen seguir el minuto a minuto de la gala, este es el orden previsto para la entrega de las estatuillas durante la ceremonia:

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Mejor actriz de reparto Mejor película de animación Mejor cortometraje de animación Mejor diseño de vestuario Mejor maquillaje y peluquería Mejor casting (Categoría nueva) Mejor cortometraje de acción real Mejor actor de reparto Mejor guión adaptado Mejor guión original Mejor diseño de producción Mejores efectos visuales Mejor cortometraje documental Mejor largometraje documental Mejor banda sonora original Mejor sonido Mejor montaje Mejor fotografía Mejor película internacional Mejor canción original Mejor actor Mejor actriz Mejor dirección Mejor película

Si deseas seguir la transmisión de los Premios Óscar 2026, puedes seguirla en el siguiente link.