Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
ÓSCAR: DÓNDE VER PELÍCULAS NOMINADAS
NOMINADOS ÓSCAR 2026
EN VIVO PREMIOS ÓSCAR 2026
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Conoce el orden de entrega de los Premios Óscar 2026: de Mejor Actriz a Mejor Película

Conoce el orden de entrega de los Premios Óscar 2026: de Mejor Actriz a Mejor Película

La edición 98 de los Premios Óscar contará con 24 categorías en las que se entregarán las estatuillas durante la gala de la Academia.

Orden de entrega de los Premios Óscar 2026
Conozca el orden de entrega de los Premios Óscar 2026: de Mejor Actriz a Mejor Película
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de mar, 2026

La espera ha terminado para los amantes del séptimo arte. Este domingo 15 de marzo de 2026, el emblemático Dolby Theatre de Hollywood se viste de gala para celebrar la 98.ª entrega de los Premios Óscar 2026, el evento más prestigioso de la industria cinematográfica. Ante esto, Conan O'Brien repitiendo como anfitrión por segundo año consecutivo, la ceremonia promete una noche llena de humor y momentos históricos para el cine contemporáneo.

La edición de este año está marcada por una competencia feroz, tanto es así que la película "Sinners" (Pecadores) llega como la gran contendiente tras hacer historia con un total de 16 nominaciones. Sin embargo, expertos sugieren que el triunfo podría estar dividido: mientras que "Sinners" podría liderar el conteo total de premios.

Puedes leer: Ya se conocen los nominados a los Óscar 2026: hay un colombiano en la lista

Por otro lado, el galardón a Mejor Película tiene como fuerte rival a "Una batalla tras otra" (One Battle After Another), protagonizada por Leonardo DiCaprio. Otros títulos destacados que buscan dejar su huella son "Frankenstein" de Guillermo del Toro y "Bugonia" de Yorgos Lanthimos.

Te puede interesar

  1. Juan Arredondo, es el único colombiano nominado a los Premios Óscar
    Él es Juan Arredondo, el único colombiano nominado a los Premios Óscar 2026
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Entretenimiento

    Él es Juan Arredondo, el único colombiano nominado a los Premios Óscar 2026

  2. Lista completa de los nominados al Óscar 2026
    Premios Óscar 2026
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Ya se conocen los nominados a los Óscar 2026: hay un colombiano en la lista

Además, el orgullo latinoamericano está presente con la nominación de Juan Arredondo, el único colombiano que compite en esta edición de la Academia con la mejor producción categoría Mejor Cortometraje Documental con su proyecto 'Armado con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud'.

¿Cuál es el orden de entrega de los Premios Óscar 2026?

Una de las actualizaciones más esperadas en décadas ocurre finalmente en 2026. Por primera vez, la Academia entregará el premio a Mejor Casting, reconociendo oficialmente la labor fundamental de los directores de reparto en la creación de las historias que vemos en pantalla.

Puedes leer: Murió reconocida actriz de la pantalla grande a sus 79 años; ganadora de un Óscar

Por lo cual, aquellos que deseen seguir el minuto a minuto de la gala, este es el orden previsto para la entrega de las estatuillas durante la ceremonia:

Publicidad

  1. Mejor actriz de reparto
  2. Mejor película de animación
  3. Mejor cortometraje de animación
  4. Mejor diseño de vestuario
  5. Mejor maquillaje y peluquería
  6. Mejor casting (Categoría nueva)
  7. Mejor cortometraje de acción real
  8. Mejor actor de reparto
  9. Mejor guión adaptado
  10. Mejor guión original
  11. Mejor diseño de producción
  12. Mejores efectos visuales
  13. Mejor cortometraje documental
  14. Mejor largometraje documental
  15. Mejor banda sonora original
  16. Mejor sonido
  17. Mejor montaje
  18. Mejor fotografía
  19. Mejor película internacional
  20. Mejor canción original
  21. Mejor actor
  22. Mejor actriz
  23. Mejor dirección
  24. Mejor película

Si deseas seguir la transmisión de los Premios Óscar 2026, puedes seguirla en el siguiente link.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Premios Oscar

Farándula