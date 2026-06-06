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James Rodríguez respondió a Antonella Petro tras la polémica: “Todo tiene su momento”

El volante 10 de la Selección Colombia se pronunció luego del mensaje que Antonella Petro publicó en sus redes sociales sobre la entrega de la bandera.

James Rodríguez calma la polémica con Antonella Petro
James Rodríguez respondió a Antonella Petro tras la polémica: “Todo tiene su momento”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de jun, 2026

En las últimas horas, el capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez salió a pronunciarse sobre la polémica que había alrededor de él y de la hija de Gustavo Petro, tras los rumores de un supuesto desplante durante la entrega del pabellón nacional rumbo al Mundial 2026.

Todo comenzó el pasado jueves 4 de junio, durante el acto protocolario en el que el equipo nacional recibió la bandera de manos del mandatario. En diversos videos captados durante el evento, se percibió una actitud que muchos internautas calificaron como "parca" o "seca" por parte de los jugadores.

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Uno de los puntos más llamativos fue la crítica que hubo alrededor de James Rodríguez, quien fue señalado por aparentemente ignorar una solicitud de fotografía de Antonella, de 17 años. Al punto que la Federación Colombiana de Fútbol tuvo que pronunciarse, rechazando el asedio y las descalificaciones contra los integrantes de la delegación.

Mientras tanto, Antonella Petro publicó un emotivo video en sus plataformas digitales donde reafirmó su condición de "fan número uno" de la 'Tricolor'. La joven confesó que James es su ídolo, y recordó cómo le escribía cartas a este, cerrando su mensaje con “A nuestra Selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país”.

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¿Cuál fue la respuesta de James Rodríguez a Antonella Petro?

La respuesta del '10' no se hizo esperar y llegó a través de un mensaje privado de Instagram que posteriormente se dio a conocer, esto en el cuál James no solo aclaró la situación, sino que tuvo un detalle especial con la joven.

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 “¡Esa foto va! Adicional cuenta con mi camiseta, ¿dime dónde te la hago llegar?”, escribió el mediocampista, despejando cualquier duda sobre su voluntad de interactuar con sus seguidores. Además James Rodríguez aprovechó para explicar el malentendido que hubo en el evento,

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“La próxima me hablas más fuerte, abrazo”. Con esta frase, el capitán dio a entender que simplemente no escuchó la petición de Antonella en medio del protocolo, algo que coincide con la versión de la joven, quien admitió estar anonadada por verlos en persona durante el acto protocolario.

Recordemos que los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán su último examen amistoso este domingo 7 de junio ante Jordania. Posteriormente, Colombia iniciará su camino oficial en el certamen el 17 de junio frente a Uzbekistán, para luego medirse contra República Democrática del Congo y cerrar la fase de grupos contra Portugal.

Respuesta de James Rodríguez a Antonella
Respuesta de James Rodríguez a Antonella
Foto: imagen tomada de redes sociales

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