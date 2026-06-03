¿Cuándo juega la Selección Colombia femenina? Partidos que definen el cupo al Mundial

La Selección Colombia femenina está a dos partidos de cerrar su participación en la Liga de Naciones de la Conmebol y acercarse al gran objetivo: asegurar su clasificación al Mundial Femenino de 2027 que se disputará en Brasil.

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El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia llega a esta recta final en una posición privilegiada.



Tras completar seis partidos sin conocer la derrota, la Tricolor suma 14 puntos y se mantiene en la pelea por uno de los dos cupos directos que entrega el torneo para la próxima cita orbital.



Ahora, la atención de los aficionados está puesta en los dos compromisos que definirán gran parte del futuro de la Selección Colombia femenina: el duelo frente a Uruguay en Cali y la visita a Paraguay en Asunción.

¿Cuándo juega Colombia femenina?

El primer compromiso será frente a Uruguay por la octava jornada de la Liga de Naciones Femenina.

Colombia vs. Uruguay

Fecha: viernes 5 de junio de 2026.

viernes 5 de junio de 2026. Hora: 6:00 p. m. (hora de Colombia).

6:00 p. m. (hora de Colombia). Estadio: Pascual Guerrero, Cali.

Pascual Guerrero, Cali. Transmisión: Gol Caracol y Ditu.

Posteriormente, la Tricolor viajará a territorio paraguayo para disputar su último partido del campeonato.

Paraguay vs. Colombia

Fecha : martes 9 de junio de 2026.

: martes 9 de junio de 2026. Hora: 6:00 p. m. (hora de Colombia).

6:00 p. m. (hora de Colombia). Estadio : Defensores del Chaco, Asunción.

: Defensores del Chaco, Asunción. Transmisión: Gol Caracol y Ditu.

Estos encuentros podrían resultar definitivos para asegurar la clasificación directa al Mundial, por lo que se espera una gran atención de los aficionados que siguen de cerca el crecimiento del fútbol femenino colombiano.

Linda Caicedo, futbolista colombiana / Foto: AFP

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Así llega la Selección Colombia femenina

El equipo nacional ha tenido una campaña sólida en esta primera edición de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia acumulan cuatro victorias y dos empates, resultados que les permiten mantenerse invictas y compartir los primeros lugares de la clasificación.

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Durante el torneo, Colombia ha conseguido resultados importantes frente a varias selecciones sudamericanas:



Colombia 4-1 Perú.

Ecuador 1-2 Colombia.

Bolivia 1-1 Colombia.

Colombia 2-1 Venezuela.

Colombia 2-0 Chile.

Argentina 0-0 Colombia.

Gracias a ese rendimiento, la Tricolor llega dependiendo de sí misma para conseguir uno de los boletos directos a la Copa del Mundo.

¿Qué está en juego para Colombia?

La importancia de estos partidos es enorme. Brasil ya tiene asegurada su presencia en el Mundial por ser el país anfitrión, por lo que las demás selecciones sudamericanas compiten por los cupos restantes.

Las dos primeras selecciones de la tabla clasificarán directamente al Mundial de 2027, mientras que los equipos ubicados en la tercera y cuarta posición deberán disputar un repechaje internacional.

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Por eso, los partidos contra Uruguay y Paraguay podrían definir el futuro inmediato de Colombia en el camino hacia la próxima cita mundialista.

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Además, la convocatoria anunciada para estas jornadas cuenta con varias de las figuras más importantes del fútbol femenino colombiano, entre ellas Linda Caicedo, Mayra Ramírez, Leicy Santos, Catalina Pérez y Daniela Arias, futbolistas que buscarán liderar a la selección en estos compromisos decisivos.