Así puedes descargar fácil y rápido el nuevo certificado RUI para no perder subsidios

A partir de este 1 de agosto de 2026, entró en vigencia el Registro Universal de Ingresos (RUI), el nuevo sistema del Departamento Nacional de Planeación (DNP) diseñado para modernizar y reemplazar de forma gradual el tradicional Sisbén.

Con este mecanismo, el Gobierno Nacional cruzará datos financieros, laborales y tributarios en tiempo real para determinar quiénes reciben los subsidios del país.

Puedes leer: ¿Tu Sisbén cambió al RUI? Ingresa al link oficial del RUI DNP



LINK oficial para consultar tu puntaje en el RUI con cédula

Para verificar tu estado de forma rápida y segura, sigue estos pasos:

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Ingresa al portal oficial: Haz clic en este LINK Oficial RUI DNP Ubica la consulta RUI: En la parte superior derecha de la pantalla (COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN), busca la opción "Consulta RUI", tal como aparece en el portal, y haz clic sobre ella. Ingresa tu documento y revisa el resultado: Escribe tu número de cédula o documento de identidad, realiza la consulta y verifica el grupo al que fuiste asignado.

LINK oficial para consultar tu puntaje en el RUI con cédula

Si eres beneficiario de programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor o Devolución del IVA, es importante que verifiques tu nueva clasificación para evitar inconvenientes con tus transferencias monetarias.

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Paso a paso para descargar el certificado del Registro Universal de Ingresos

El trámite es completamente virtual, gratuito y se gestiona mediante el nuevo portal habilitado por el Gobierno:



Ingresa al portal oficial de la Ventanilla Social del DNP para iniciar el proceso de consulta del Registro Universal de Ingresos (RUI). Selecciona el tipo de documento de identidad correspondiente al jefe de hogar o titular de la consulta. Digita el número del documento en el campo de texto indicado de forma exacta. Clic en la opción "Consultar" para validar la información registrada y permitir el cruce de datos del sistema. Revisa los datos asociados a su hogar y la clasificación disponible en el sistema, verificando que su grupo (A, B, C o D) coincida con su realidad económica. Presione el botón "Imprimir" para guardar el certificado en formato PDF o imprimirlo directamente para sus trámites físicos.



Paso a paso para descargar el certificado del Registro Universal de Ingresos

¿Qué pasará con mis subsidios actuales?

Una de las mayores preocupaciones ciudadanas es la pérdida de beneficios. El DNP aclaró que no se quitarán subsidios de forma automática.

Se ha establecido un periodo de transición extendido hasta el 31 de octubre de 2026 para quienes ya contaban con su encuesta del Sisbén aprobada.

Durante estos meses, los ministerios y alcaldías locales adaptarán los puntos de corte al nuevo sistema RUI sin generar traumatismos en los pagos programados.

Puedes leer: ¿Se acaban los subsidios en Colombia? Sisbén cambia desde agosto: así te afecta el nuevo RUI

Debido a que el Registro Universal de Ingresos comenzó a operar el 1 de agosto, la plataforma oficial ha experimentado una alta demanda de usuarios, lo que podría generar intermitencias o lentitud al cargar.

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Las autoridades recomiendan realizar la descarga en horarios de menor flujo o reintentar más tarde. Recuerde realizar este trámite únicamente mediante los canales oficiales para proteger sus datos personales de estafas