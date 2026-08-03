¿Se acaban los subsidios en Colombia? Sisbén cambia desde agosto: así te afecta el nuevo RUI

A partir del 1 de agosto de 2026, comenzó oficialmente en Colombia la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI). Este nuevo mecanismo, liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se convertirá de forma progresiva en el único instrumento para la focalización de subsidios y programas sociales en el país.

La medida marca el inicio de una evolución tecnológica que busca reemplazar gradualmente las encuestas tradicionales del Sisbén por un cruce automático de bases de datos estatales. Si eres beneficiario de ayudas del Gobierno, aquí te explicamos lo que debes saber para no perder tus beneficios.

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¿Qué es el RUI y por qué reemplaza al Sisbén?

El Registro Universal de Ingresos (RUI) es una plataforma digital diseñada para consolidar la información socioeconómica real de los hogares colombianos.

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A diferencia del modelo clásico del Sisbén IV, que dependía exclusivamente de las encuestas presenciales y la información declarada por los ciudadanos, el RUI se alimenta directamente de registros administrativos de más de 40 entidades del Estado.

Esto significa que el sistema cruzará datos financieros y laborales de instituciones como la DIAN, la Registraduría, los fondos de pensiones y las cuentas bancarias.

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El objetivo principal es evitar que personas con altos ingresos evadan los filtros y asegurar que las ayudas del Estado lleguen de manera transparente a las familias en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad.

Así puedes actualizar tu encuesta del Sisbén si un familiar ya no vive contigo. Foto: Gemini y Sisbén

¿Qué pasará con subsidios como Colombia Mayor y Renta Ciudadana?

Una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos es el futuro de sus ayudas económicas. El Gobierno Nacional ha aclarado que la entrada en vigencia del RUI no implica la pérdida automática ni la suspensión inmediata de los subsidios.

Los hogares inscritos en programas administrados por Prosperidad Social —como Renta Ciudadana, Colombia Mayor y la Devolución del IVA— seguirán recibiendo sus beneficios bajo las condiciones actuales. Cada entidad estatal adoptará de forma paulatina su propio cronograma técnico para integrar el RUI en sus bases de focalización.

Fechas clave del periodo de transición

Para garantizar un proceso ordenado y sin traumatismos, el DNP estableció un cronograma con dos momentos clave:



1 de agosto de 2026: Inicio de la implementación del RUI para la oferta social del Estado.

Inicio de la implementación del RUI para la oferta social del Estado. 31 de octubre de 2026: Finalización del periodo de transición establecido para los ciudadanos que ya estaban previamente identificados en el Sisbén. Durante este lapso, no se exigirá realizar nuevas encuestas masivas.

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Cómo consultar el nuevo puntaje RUI y descargar el certificado

El trámite para verificar tu estado se realiza completamente de forma virtual a través de la plataforma oficial de la Ventanilla Social. Sigue estos pasos para obtener tu documento:



Ingresa al portal web de la Ventanilla Social. Haz clic en la opción "Consulta RUI" en la barra superior. Selecciona tu tipo de documento de identidad e introduce el número correspondiente. Presiona el botón de consultar para conocer la ficha de tu hogar y la nueva clasificación socioeconómica. Si lo requieres, selecciona la opción de imprimir para descargar tu certificado del RUI en formato PDF.

Si detectas datos erróneos o desactualizados en tu ficha, podrás solicitar las correcciones pertinentes directamente mediante los canales digitales de atención habilitados por las entidades territoriales.

