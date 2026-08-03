Fuerte regaño del fiscal a capturados por burlarse en plena audiencia de María Camila Potosí

La audiencia de medida de aseguramiento contra los cinco procesados por el caso de María Camila Potosí dejó un momento que generó sorpresa entre los asistentes.

Mientras la Fiscalía reconstruía, minuto a minuto, cómo habría ocurrido el ataque contra la joven de 21 años, el representante del ente acusador tuvo que interrumpir su intervención para llamar la atención a varios de los investigados por la actitud que mantenían dentro de la sala.

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Durante la diligencia judicial, el fiscal explicó el supuesto plan que, según la investigación, se habría ejecutado para engañar a María Camila Potosí y llevarla hasta el lugar donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, mientras se leían apartes de la investigación y conversaciones que hacen parte del expediente, algunos de los capturados comenzaron a sonreír y a intercambiar gestos entre ellos.

La escena llamó la atención porque ocurrió precisamente cuando el funcionario describía los momentos más delicados de la reconstrucción presentada por la Fiscalía.

Los cinco procesados permanecen privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial. Se trata de Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes fueron imputados por diferentes delitos relacionados con este caso y no aceptaron los cargos.

Caso María Camila Potosí: Fiscalía revela chats que mostrarían cómo planearon el ataque /Foto: redes sociales

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El fiscal tuvo que pedir respeto durante la audiencia

Uno de los momentos más comentados de la diligencia ocurrió cuando el fiscal decidió intervenir para pedir orden dentro de la sala.

Mientras explicaba cómo, según la investigación, María Camila habría sido engañada para acudir a una vivienda y posteriormente habría permanecido retenida durante varias horas, varios de los procesados comenzaron a reír y a realizar comentarios entre ellos.

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La actitud obligó al representante de la Fiscalía a hacer un llamado de atención para que mantuvieran el respeto durante el desarrollo de la audiencia.

El momento quedó registrado mientras el funcionario exponía los elementos probatorios recopilados durante las investigaciones, entre ellos conversaciones de celulares, declaraciones y otros indicios que hacen parte del expediente.

La reacción de algunos de los procesados fue ampliamente comentada por quienes seguían la diligencia, ya que ocurrió mientras se describían los hechos que, según la Fiscalía, llevaron a la muerte de María Camila Potosí.

#Valle | La Fiscalía reconstruyó, ante un juez, el crimen de María Camila Potosí. Durante la imputación de cargos a los cinco capturados, se reveló cómo fue engañada para arrebatarle a su bebé.



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La Fiscalía reconstruyó cómo habría iniciado el plan

Durante varias horas, el fiscal presentó la cronología que, según la investigación, permitió reconstruir la planeación del caso.

El ente acusador sostuvo que Yulieth Cecilia Angulo Escobar habría logrado acercarse a María Camila simulando también estar embarazada, con el propósito de ganarse su confianza.

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Posteriormente, de acuerdo con la investigación, la convenció de acompañarla con el argumento de visitar un establecimiento donde podría encontrar artículos para su bebé.

Una vez llegaron al inmueble señalado por la Fiscalía, la situación habría cambiado completamente.

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Según la reconstrucción presentada durante la audiencia, allí comenzaron las acciones que terminaron con el fallecimiento de la joven.