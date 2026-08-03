El error masivo de WhatsApp que suspende cuenta a usuarios y cómo solucionarlo rápido

Un bloqueo masivo de cuentas de WhatsApp ha tomado por sorpresa a miles de usuarios a nivel mundial.

Al intentar abrir la aplicación, las pantallas muestran una alarmante advertencia de seguridad: "Esta cuenta ya no puede usar WhatsApp".

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Si eres una de las personas afectadas por esta suspensión imprevista, no entres en pánico. Este problema no se debe a que hayas cometido una infracción grave, sino a un fallo técnico global en los sistemas automáticos de Meta.

Aquí te explicamos detalladamente el origen de este error de WhatsApp de cuenta suspendida y los pasos exactos para recuperar el acceso a tus chats de forma segura.

¿Por qué WhatsApp está suspendiendo cuentas sin previo aviso?

El bloqueo de cuentas de WhatsApp a nivel mundial responde a una actualización agresiva en los algoritmos de moderación de Meta. El filtro automático diseñado para combatir el spam y las conductas fraudulentas ha generado miles de "falsos positivos".

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Esto significa que el sistema está sancionando por error perfiles personales y comerciales completamente legítimos.

Aunque las normas de Meta penalizan severamente el uso de aplicaciones modificadas (como WhatsApp Plus) o el envío masivo de mensajes, la ola de reportes actual confirma que se trata de un fallo generalizado en los servidores.

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Paso a paso: Cómo solucionar el error "Esta cuenta ya no puede usar WhatsApp"

Si tu perfil se encuentra inhabilitado, existe un método oficial dentro de la interfaz para recuperar tu cuenta de WhatsApp bloqueada de manera inmediata. Sigue estas instrucciones:



Abre la aplicación de WhatsApp en tu dispositivo móvil y localiza la pantalla con el aviso de suspensión. Presiona firmemente el botón etiquetado como "Solicitar revisión". Introduce y verifica tu número de teléfono mediante el código SMS que llegará a tu línea. Escribe una justificación breve y clara explicando detalladamente que utilizas la plataforma de forma personal o laboral y que consideras la medida un error técnico. Envía el formulario y presiona "Comprobar estado de la revisión" para monitorear el avance de tu caso.

Esta cuenta ya no puede usar WhatsApp: Solución al error

¿Cuánto tiempo tarda WhatsApp en devolver la cuenta?

De acuerdo con el Centro de Ayuda oficial de Meta, el proceso de apelación y análisis técnico suele tardar hasta 24 horas. Debido al alto volumen de solicitudes generadas por esta caída masiva, el tiempo de respuesta podría extenderse excepcionalmente entre 24 y 48 horas.

Durante este periodo de revisión, tus chats permanecerán seguros en tu dispositivo, pero no podrás acceder a tus copias de seguridad de la nube.

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Evita caer en trampas informáticas: ningún tercero o plataforma externa puede desbloquear tu número a cambio de dinero. El soporte oficial de Meta es el único canal autorizado para solucionar este problema. Te recomendamos mantener la calma, rellenar el formulario de soporte técnico y esperar la notificación de reactivación en tu pantalla.