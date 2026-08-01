Así puedes mejorar las fotos de tu celular sin editar; solo debes activar esta función

Los teléfonos inteligentes han evolucionado hasta el punto de ofrecer cámaras capaces de capturar imágenes de alta calidad sin necesidad de equipos profesionales. Gracias a sensores más avanzados y al apoyo de la inteligencia artificial (IA), hoy es posible obtener fotografías con gran nivel de detalle directamente desde el celular.

Sin embargo, muchas personas siguen recurriendo a filtros o aplicaciones de edición para mejorar sus imágenes, sin saber que la mayoría de los dispositivos ya incorporan herramientas que optimizan el resultado desde el momento de la captura.

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Una de las funciones más útiles de la cámara del celular es el HDR (High Dynamic Range o Alto Rango Dinámico). Esta herramienta mejora la calidad de las fotografías al equilibrar las zonas con mucha luz y aquellas que permanecen en sombra dentro de una misma escena.



En la práctica, el HDR combina diferentes niveles de exposición para evitar que las áreas más iluminadas aparezcan "quemadas" y para recuperar detalles que normalmente se perderían en las partes oscuras. El resultado son imágenes con colores más naturales, mejor contraste y mayor nivel de detalle, especialmente en fotografías tomadas a contraluz o en lugares con iluminación irregular.

¿Cuándo conviene usar el HDR?

Los expertos en tecnología recomiendan mantener esta función activada en la mayoría de las situaciones, ya que mejora automáticamente la calidad de las fotografías sin necesidad de editarlas después.

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No obstante, existe una excepción. Si el sujeto se encuentra en movimiento, como una persona corriendo, un vehículo o una mascota, es preferible desactivar el HDR. Debido a que esta función combina varias exposiciones en una sola imagen, los movimientos rápidos pueden generar ligeros desenfoques o efectos no deseados.

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Otras funciones que mejoran las fotos

Además del HDR, la mayoría de los celulares Android de gama media y alta, así como los modelos recientes de iPhone, incorporan herramientas nativas que permiten mejorar las imágenes sin instalar aplicaciones externas.

Algunos fabricantes también ofrecen funciones adicionales. Es el caso de la serie Reno 16 de Oppo, que incluye Pop Camera, una herramienta que aplica estilos inspirados en la fotografía analógica con un solo toque.

Entre los efectos disponibles se encuentran opciones como Cámara digital, Película instantánea y Fuga de luz, que permiten crear fotografías con una apariencia artística sin necesidad de recurrir a programas de edición.

En la mayoría de los casos, aprovechar estas funciones integradas es suficiente para obtener imágenes de alta calidad, reduciendo la necesidad de utilizar filtros o aplicaciones externas.