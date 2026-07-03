Alerta de ciberseguridad: Las 3 palabras que JAMÁS debes decir al contestar el celular

Los fraudes telefónicos han alcanzado un nivel de peligro alarmante debido a la tecnología. Hoy en día, los ciberdelincuentes utilizan la inteligencia artificial para clonar la voz de las personas con solo registrar unos segundos de audio.

Con este fragmento, pueden vaciar cuentas bancarias, solicitar préstamos a tu nombre o extorsionar a tus familiares simulando emergencias falsas.

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Para lograrlo, los estafadores realizan llamadas automáticas desde números desconocidos esperando que caigas en su trampa. La clave de su éxito radica en tus primeras expresiones al descolgar.

A continuación, te revelamos las tres palabras que nunca debes decir al contestar el celular si quieres mantener a salvo tu identidad y tus finanzas.

1. El peligro absoluto de decir "Sí"

La palabra "Sí" es el objetivo principal de los delincuentes en la famosa "estafa del sí". Al responder de forma afirmativa, los atacantes graban tu voz limpia. Posteriormente, manipulan ese audio para usarlo como una supuesta autorización digital.

Con este registro, pueden simular que aceptaste contratos de servicios costosos, transferencias bancarias o compras que jamás solicitaste. Un simple consentimiento de una sílaba puede destruir tu historial crediticio.

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2. Por qué debes desterrar el clásico "Hola"

Responder con un "Hola" parece la conducta más natural del mundo, pero representa un grave riesgo de ciberseguridad celular. Los sistemas automáticos de fraude masivo emplean bots que detectan esta palabra exacta.

Al decirla, el software confirma inmediatamente que tu línea telefónica está activa y que pertenece a un usuario real. Esto provoca que tu número sea indexado en bases de datos criminales, convirtiéndote en el blanco prioritario de futuras estafas por voz con IA y campañas agresivas de vishing.

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3. El riesgo oculto detrás de la palabra "Aló"

El término "Aló" es otra de las respuestas automáticas que debes eliminar por completo de tu vocabulario telefónico. Al igual que la palabra anterior, funciona como un disparador para los conmutadores delictivos.

Al pronunciar "Aló", le otorgas a las herramientas de voice hacking la frecuencia y el tono exacto de tu timbre. Los estafadores usan estos fonemas para entrenar algoritmos avanzados de clonación profunda, recreando conversaciones enteras con una fidelidad que engaña a cualquiera.

¿Cómo contestar el celular de forma segura?

La prevención es tu mejor escudo contra los fraudes telefónicos modernos. Los expertos recomiendan cambiar radicalmente la manera en que interactúas con remitentes desconocidos.



Usa frases abiertas: En lugar de las palabras prohibidas, contesta diciendo: "¿Quién habla?", "¿Con quién desea comunicarse?" o "¿En qué puedo ayudarle?".

En lugar de las palabras prohibidas, contesta diciendo: "¿Quién habla?", "¿Con quién desea comunicarse?" o "¿En qué puedo ayudarle?". Mantén el silencio inicial: Deja que la persona o el sistema al otro lado de la línea hable primero.

Deja que la persona o el sistema al otro lado de la línea hable primero. Cuelga ante la duda: Si escuchas un silencio prolongado, una voz robótica o preguntas sospechosas como "¿Me escucha?", corta la comunicación de inmediato.

Implementar estas pautas de seguridad mantendrá tu voz protegida frente a la manipulación digital.

