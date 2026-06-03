Crece estafa en Bogotá con falsos comparendos a conductores; te vacían las cuentas por QR

La Secretaría de Seguridad, junto al GAULA de la Policía, lanzaron una alerta urgente sobre una nueva modalidad de estafa que está afectando a cientos de ciudadanos en la capital.

En lo que va del año 2026, las cifras son preocupantes: el delito de estafa ha crecido un 7 % en comparación con el año anterior. De hecho, la Policía de Bogotá ya ha capturado a 29 personas relacionadas con este tipo de delitos en lo que llevamos de año.

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Por eso, es fundamental que entiendas cómo están operando estos delincuentes para que tú no seas el siguiente en la lista.



¿Cómo funcionan los falsos comparendos con códigos QR en Bogotá?

El método de estos estafadores es sencillo pero muy efectivo si no estás prevenido. Los delincuentes aprovechan cuando dejas tu carro estacionado en la vía pública o en bahías de parqueo para dejarte volantes, folletos o incluso stickers pegados en el vehículo.

Estos papeles tienen una apariencia institucional y te informan sobre una supuesta infracción de tránsito que acabas de cometer.

Lo peligroso viene ahora: el volante incluye un código QR que, según el texto, debes escanear para "consultar o solucionar" el comparendo de inmediato.

Al hacerlo, tu celular te dirigirá a sitios web que imitan casi a la perfección las plataformas oficiales de las autoridades de tránsito. Una vez dentro de estas páginas falsas, los delincuentes logran obtener tu información personal y financiera para cometer fraudes, robos de identidad y hasta extorsiones.

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Es vital que recuerdes algo que las autoridades han enfatizado: ningún organismo de tránsito en Bogotá impone comparendos mediante papeles informales que se dejan adheridos a los vehículos.

Tampoco te pedirán nunca que realices pagos o consultas a través de códigos QR de origen desconocido.

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¿Cómo evitar ser víctima de estafas por comparendos falsos?

Para que protejas tus datos y tu bolsillo, la Secretaría de Seguridad ha compartido una serie de recomendaciones prácticas que debes aplicar desde hoy mismo:

Ignora códigos desconocidos: Bajo ninguna circunstancia escanees códigos QR que encuentres en volantes o papeles dejados en tu vehículo.

Bajo ninguna circunstancia escanees códigos QR que encuentres en volantes o papeles dejados en tu vehículo. Verifica siempre los enlaces: Antes de ingresar cualquier tipo de información en una página web, asegúrate de que la URL sea la oficial y no una imitación.

Antes de ingresar cualquier tipo de información en una página web, asegúrate de que la URL sea la oficial y no una imitación. Usa solo canales oficiales: Si tienes dudas sobre si realmente tienes una multa, entra tú mismo a las páginas web verificadas de la Secretaría de Movilidad o el SIMIT para consultar tus comparendos.

Protege tus cuentas: Activa la autenticación en dos pasos en tus correos electrónicos y redes sociales; esto evitará que, si logran capturar algún dato, puedan robarte tus perfiles personales.

Activa la autenticación en dos pasos en tus correos electrónicos y redes sociales; esto evitará que, si logran capturar algún dato, puedan robarte tus perfiles personales. No des tus datos: Nunca suministres información financiera o personal en sitios web que no hayan sido verificados previamente.

Si por alguna razón llegas a ser víctima de este engaño o ves algo sospechoso, no te quedes callado. Las autoridades piden que denuncies cualquier situación irregular.

Puedes comunicarte con el equipo AIDE de la Secretaría de Seguridad llamando a la línea (601) 377 95 95, seleccionando la opción 5 y luego la extensión 1137. Mantenerte alerta y desconfiar de estos métodos informales es tu mejor defensa contra la delincuencia en Bogotá.