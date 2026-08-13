Ventanilla Social del DNP: paso a paso para registrarte por primera vez sin generar error

El Departamento Nacional de Planeación habilitó oficialmente su nuevo portal ciudadano, un espacio clave para la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI).

Si tu eres un usuario nuevo, aprende cómo registrarte por primera vez en la Ventanilla Social del DNP es el paso obligatorio para consultar tu clasificación y el estado de tus subsidios en Colombia.

El proceso es completamente gratuito, se realiza de forma digital y está diseñado para proteger la privacidad de tus datos personales mediante un robusto sistema de verificación.



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Para iniciar con éxito su registro, lo primero que debes hacer es ingresar al sitio web oficial de la entidad a través de la dirección ventanillasocial.dnp.gov.co. Al cargar la página de inicio, desplácese hacia abajo y busque el botón que dice "Registrarse" o "Crear cuenta".

El primer paso en la plataforma consiste en hacer clic en el botón de registro para iniciar el proceso de creación de su cuenta en la Ventanilla Social del DNP.

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Es de vital importancia que realices este trámite desde un computador seguro o un teléfono celular de confianza, ya que el sistema te solicitará información de su documento de identidad que no debes compartir con terceras personas ni intermediarios.

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Paso a paso para crear tu usuario, contraseña y completar la validación de seguridad

El corazón del proceso consiste en completar correctamente el formulario de registro, el cual está dividido en tres fases fundamentales para blindar la seguridad de su cuenta:



Ingreso de datos básicos: El sistema te pedirá seleccionar tu tipo de documento (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o cédula de extranjería) y digitar el número correspondiente. Asegúrate de escribirlo de forma idéntica a como aparece en su plástico original.

El sistema te pedirá seleccionar tu tipo de documento (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o cédula de extranjería) y digitar el número correspondiente. Asegúrate de escribirlo de forma idéntica a como aparece en su plástico original. Validación de seguridad e identidad: Esta es la etapa más importante. Para evitar suplantaciones, la plataforma le formulará una serie de preguntas de validación con base en las bases de datos del Estado. Te pueden preguntar su fecha de expedición del documento, nombres de familiares o direcciones registradas previamente. Responde con calma y total precisión.

Esta es la etapa más importante. Para evitar suplantaciones, la plataforma le formulará una serie de con base en las bases de datos del Estado. Te pueden preguntar su fecha de expedición del documento, nombres de familiares o direcciones registradas previamente. Responde con calma y total precisión. Creación de usuario y contraseña: Una vez superadas las preguntas de seguridad, deberás ingresar un correo electrónico activo y válido. Posteriormente, el sistema te pedirá asignar una contraseña segura, la cual debe incluir letras mayúsculas, minúsculas, números y al menos un carácter especial para que sea aceptada.

En el paso 2 del proceso, el ciudadano debe ingresar sus datos personales y el número de cédula para que el sistema valide su identidad de forma segura.

Tras completar estos campos, la plataforma enviará un enlace de confirmación directamente al correo electrónico que registró.

Tu tendrás un tiempo límite para ingresar a tu bandeja de entrada, abrir el mensaje del DNP y hacer clic en el enlace para activar su cuenta definitivamente.

Si no ves el mensaje en un par de minutos, recuerde revisar su carpeta de correo no deseado o spam.

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Una vez completado este paso a paso para el registro por primera vez, ya podrás iniciar sesión usando tu número de cédula y la contraseña recién creada.

Dentro de la plataforma, tendrás acceso inmediato a su historial de transferencias monetarias, podrá radicar novedades de tu núcleo familiar y conocerá de primera mano cómo avanza tu transición en el nuevo sistema de medición social del país.