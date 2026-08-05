¿No te sale el grupo del RUI? La verdadera razón del fallo en la Ventanilla Social

El inicio de la transición oficial al Registro Universal de Ingresos (RUI) en Colombia ha generado masivas dudas entre los ciudadanos.

Desde su implementación, miles de usuarios que intentan consultar su nueva clasificación económica se han encontrado con una gran sorpresa: la casilla correspondiente a su nivel socioeconómico aparece en blanco.

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Si este es tu caso y te preguntas por qué no sale el grupo del RUI en tu consulta, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha esclarecido los motivos oficiales detrás de este inconveniente técnico.

1. Alta congestión e intermitencia en la Ventanilla Social

La razón principal de este fallo es la saturación de los servidores públicos.

Tras habilitarse la plataforma, millones de colombianos ingresaron de forma simultánea para verificar su estado en el RUI del Sisbén.

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El DNP emitió un comunicado oficial advirtiendo que este flujo masivo de tráfico web provoca intermitencias severas en el sistema.

Cuando la página web sufre estas caídas temporales, las bases de datos no logran exportar la información completa en tu pantalla, dejando el espacio del grupo asignado totalmente vacío.

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La recomendación de las autoridades es evitar el uso de la plataforma en horas pico y priorizar las búsquedas durante la noche o la madrugada.

La casilla del grupo socioeconómico del RUI aparece vacía en la Ventanilla Social del DNP debido a la alta congestión del sistema y a la falta de registro del usuario.

2. El proceso obligatorio de registro ciudadano

Muchos usuarios cometen el error de realizar únicamente una búsqueda rápida con su número de cédula en el buscador público.

El DNP recordó que, por estrictas políticas de protección de datos personales, el sistema oculta la información detallada del hogar a los visitantes anónimos.

Para consultar el RUI de forma correcta, es un requisito indispensable que completes el registro en la sección "Ingreso Ciudadano" dentro del portal web de la Ventanilla Social.

Solo después de crear un usuario, validar tu identidad y asignar una contraseña segura, la plataforma desbloqueará tu ficha completa y mostrará si perteneces al Grupo A, B, C o D.

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3. Migración y cruce de datos en tiempo real

A diferencia del antiguo Sisbén, el RUI no depende exclusivamente de una encuesta física en papel.

Este nuevo instrumento dinámico realiza un cruce de información con más de 40 entidades del Estado, incluyendo la DIAN, la Registraduría Nacional y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

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Debido a que el sistema se encuentra en una etapa de ajustes y migración masiva de expedientes, los hogares que presentan inconsistencias en sus documentos o actualizaciones pendientes entran en una fase de validación manual.

Puedes leer: Así puedes descargar fácil y rápido el nuevo certificado RUI para no perder subsidios

Durante este proceso de verificación, el grupo asignado puede tardar unos días en verse reflejado de manera definitiva.

Las autoridades piden paciencia a la ciudadanía y recuerdan que existe un periodo de transitoriedad para la adaptación de los programas sociales.

Si el problema persiste tras registrarte correctamente y acceder en horarios de bajo flujo, puedes comunicarte directamente con las líneas de atención oficiales del DNP para reportar la novedad de tu ficha.

Paso a paso para descargar el certificado del Registro Universal de Ingresos

¿Cómo debe aparecer tu clasificación? Así verás los grupos A, B, C o D

Cuando la plataforma se estabilice y completes tu registro, el sistema te mostrará tu ficha digital sin casillas vacías.

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En el apartado de "Clasificación RUI", verás una letra mayúscula acompañada de un número que define tu estado socioeconómico exacto, distribuyéndose en uno de los cuatro grandes grupos oficiales:



Grupo A (Pobreza extrema): Aparecerá desde A1 hasta A5 . Indica los hogares con menor capacidad de generación de ingresos.

Aparecerá desde . Indica los hogares con menor capacidad de generación de ingresos. Grupo B (Pobreza moderada): Se mostrará desde B1 hasta B7 . Corresponde a hogares con ingresos muy bajos pero con mayor autonomía que el grupo A.

Se mostrará desde . Corresponde a hogares con ingresos muy bajos pero con mayor autonomía que el grupo A. Grupo C (Vulnerabilidad): Verás desde C1 hasta C18 . Clasifica a las familias que están en riesgo de caer en la pobreza si sufren un choque económico.

Verás desde . Clasifica a las familias que están en riesgo de caer en la pobreza si sufren un choque económico. Grupo D (Ni pobre ni vulnerable): Se reflejará desde D1 hasta D21. Agrupa a los ciudadanos con ingresos estables y medianos o altos.

Si tu consulta es exitosa, junto a cualquiera de estos grupos se habilitará un botón oficial para descargar tu certificado en formato PDF.

LINK oficial para consultar tu puntaje en el RUI con cédula

LINK oficial para consultar tu puntaje en el RUI con cédula

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Para verificar tu estado de forma rápida y segura, sigue estos pasos:

